Hija de Dulce está obligada a cumplir un contrato que firmó la cantante antes de fallecer, aseguran

En medio de la polémica por los audios en los que se expresa mal de su madre, la fallecida Dulce, se reporta que Romina Mircoli estaría obligada a cumplir un contrato que su madre firmó antes de perder la vida, el pasado 25 de diciembre.

A través de una entrevista para ‘Venga la alegría’, Francisco Cantú, quien fue gran amigo de la artista, mencionó que, en su momento, ella hizo un trato con una famosa marca de maquillaje para comercializar su paleta de sombras.

“Rosy, la marca Karoli, tiene la firma con pluma. Tiene la firma donde Dulce autoriza a Karoli Cosmetic distribuir, vender y comercializar la paleta de sombras de Dulce en Estados Unidos, por tiempo indefinido”, expresó.

Amigo de Dulce afirma que Romina Mircoli desconoce la existencia del acuerdo

Según Francisco, la joven podría desconocer la existencia de dicho contrato, pues, aparentemente, la fallecida celebridad le ocultaba cosas, a raíz de la supuesta mala relación que tenían.

“Queremos pensar que Romina no tiene una copia del contrato que Dulce firmó con la marca Karoli. Es por eso que Romina no ha contestado nada del material porque no tiene pruebas. Probablemente, Dulce le escondía el contrato, como le escondía que tenía un negocio acá y una amistad conmigo”, manifestó.

Amigo de Dulce dispuesto a “limar asperezas” con Romina Mircoli

Sobre la posible demanda en contra de Romina Mircoli por los comentarios que hizo sobre él en los audios, indicó que está dispuesto a desechar la idea y “limar asperezas” con la joven, siempre y cuando esta le ofrezca una disculpa sincera.

Francisco Cantú “Si a mí, Romina me hablara para querer hablar conmigo, yo hablo con ella. Sin ningún problema. Lo que se tiene que arreglar, lo haría, la verdad. Una disculpa se le acepta a cualquiera, sabemos que la gente se equivoca, pero, con la actitud de Romina, no creo que vaya a ofrecer una disculpa porque está llena de ego”

De igual manera, cree que Ofelia Cano cometió un error al compartir los polémicos audios. Recordemos que, de acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, la actriz envió las grabaciones a Jorge Flores, otro amigo de Dulce, quien a su vez los mandó a la redacción del programa ‘De primera mano’ para su publicación.

“Ese tipo de audios no los puedes compartir a nadie, yo digo que ni a tu mejor amigo. Esos audios, si los vas a mantener contigo, es para usarlos en el momento apropiado, si es necesario. No creo que Romina vaya a contestar (a las disculpas de Ofelia Cano) porque ese es el estilo de Romina, el estilo de venganza” concluyó.

Amigo de Dulce asegura que Romina Mircoli atentó contra la vida de la cantante

En otra entrevista para ‘Sale el sol’, Francisco Cantú sorprendió a todos al revelar que, supuestamente, Romina Mircoli intentó aventar por las escaleras a Dulce durante una discusión.

De acuerdo con Cantú, la misma artista le habría confesado este hecho, comentándole que temía por su seguridad, pues su hija tenía muchos problemas psicológicos.

“Romina quiso arrojar por las escaleras a su madre en un forcejeo que tuvieron. Dulce sí me dijo ‘sí tengo miedo porque Romina sí está bien loca’, así con esas palabras”, relató, afirmando que tiene pruebas de los presuntos maltratos de la joven a su madre.

Cabe destacar que Moisés González, yerno de Dulce, contó en exclusiva para TVNotas que, si bien la cantante y Romina llegaron a tener sus altibajos, en general, se llevaban bien: “Mi suegra, de los 365 días del año, vivía la mayor parte con nosotros. Los días que no estaba era por compromisos laborales o de visita con su familia en Matamoros”, relató.

