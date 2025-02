Alicia Villarreal: Hugo Mejuto revela el estado emocional de la cantante durante su show: “No estaba al cien”

El día de ayer se volvió viral el video, en el que se ve a Alicia Villarreal hacer una señal de auxilio en pleno escenario. Durante su presentación en Michoacán, la cantante se mantuvo en silencio por unos segundos, luego formó un cuatro con la mano y finalizó con un puño cerrado.

Aunque no hizo comentarios al respecto y continuó con el espectáculo, el gesto generó gran inquietud entre sus seguidores.

Esta señal fue creada en 2020 por la Canadian Women’s Foundation y es utilizada por mujeres en situaciones de peligro para pedir ayuda de manera discreta.

Con el tiempo, se ha popularizado y ha sido respaldada por diversas organizaciones contra la violencia de género. Desde su invención, se han reportado múltiples casos en los que este gesto ha salvado la vida de mujeres que enfrentaban situaciones de maltrato, principalmente por parte de sus parejas.

Luego de los rumores de que interpuso una demanda por supuesta v1olenc1a intrafamiliar contra Cruz Martínez de Kumbia Kings, Alicia Villarreal esta noche cerró su concierto con esta señal, con la que se pide ayuda cuando alguien está siendo v1olentad0.

Tras este aparente pedido de auxilio, trascendió que Alicia Villarreal habría tomado acciones legales contra su exesposo, Cruz Martínez, por presunta violencia intrafamiliar. La periodista Ana María Alvarado afirmó que información que trascendió era real y reveló detalles de la agresión que habría surgido tras una discusión.

Ana María Alvarado confirma denuncia de Alicia Villarreal a Cruz Martínez

Según Alvarado, el conflicto entre la expareja surgió debido a un video en el que Alicia Villarreal aparecía junto a su exesposo, Arturo Carmona, padre de su hija Melenie Carmona. La periodista explicó:

“El problema vino y la discusión empezó porque estaban platicando de un día que salieron juntos en un video Carmona y Alicia Villarreal. Que él le dijo ‘Me haces quedar mal frente a la gente que estás otra vez con tu ex’ y Alicia le dijo ‘y tú qué me dices si salió el video con otra chava, me has sido infiel’, y así empieza la discusión”. Ana María Alvarado

La discusión escaló hasta llegar a un nivel preocupante, en el cual Cruz Martínez se exaltó y agredió a la cantante.

“Se pone violento, que es la primera vez que esto sucede, sí intenta ahorcarla, ella se separa, le llama a su hermana, su hermana Cora va por ella, la lleva al hospital, no es que ella haya ido a levantar la denuncia, pero en los hospitales hay ministerio público, ahí le levantaron la declaración, que por eso no va a hablar porque está consultando con sus abogados”. Ana María Alvarado

Hugo Mejuto revela detalles sobre el estado emocional de Alicia Villarreal

Hasta el momento, Alicia Villarreal no ha emitido declaraciones oficiales al respecto, pero la preocupación entre sus seguidores sigue en aumento.

El productor de espectáculos musicales Hugo Mejuto, quien compartió el video de la señal de auxilio, dio detalles sobre la situación de la cantante y su estado emocional durante el espectáculo que ofreció el pasado domingo en Michoacán.

“Ella trataba de motivarse para enfocarse en el show. Ella es una profesional. Al final, hizo una denuncia pública, pero el despacho legal pidió que no diéramos detalles del proceso. El seguimiento lo darán ellos”, declaró Mejuto en entrevista para ‘Venga la alegría’.

El productor también destacó la fortaleza que Villarreal mostró en el escenario, aunque fuera de él reflejaba cansancio.

“Había mucha fortaleza. La sentí con mucha fortaleza, trataba de sacar adelante el trabajo. Al regreso, ella estaba agotada, llevaba muchas horas sin dormir. Nos regresamos juntos por carretera a la Ciudad de México y traté de no ser invasivo, hacer el trayecto ameno”. Hugo Mejuto

Alicia Villarreal lamenta la muerte de Paquita la del barrio y de Dulce

Asimismo, Mejuto señaló que la artista no estaba en su mejor momento: “Como lo notan en su semblante, ella no estaba al cien. El cuerpo no miente, la mente sí, pero el cuerpo no”, afirmó.

El productor también reveló que Villarreal se encontraba afectada por la reciente partida de Dulce, así como por la inesperada muerte de Paquita la del barrio, con quien compartió una gira hace algunos años.

“Estaba triste también por lo de Paquita. ‘Se me fueron dos grandes amigas’, fueron sus palabras”, recordó Mejuto.

