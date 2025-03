Ofelia Cano dice que Olivia Collins “no piensa” y le recomienda que mejor “se pinte el pelo en una estética”

Justo cuando se creía que las cosas entre Olivia Collins y Ofelia Cano ya se habían calmado, esta última arremetió en contra de su colega y se defiende de las declaraciones en su contra que dio hace algunos meses tras filtrarse su conversación con Romina Mircoli, hija de la fallecida Dulce.

Recordemos que, a principios de año, salieron a la luz unos audios que Romina le envió a Ofelia, en los cuales la joven lanza duras críticas en contra de su madre y hasta la tacha de ser una “hipócrita”.

Tras esto, la propia Cano se disculpó con Mircoli y explicó que había enviado esas grabaciones a otra persona para evitar que cayeran en manos equivocadas, sin pensar en las consecuencias.

Si bien se dijo estar muy arrepentida, Olivia Collins no dudó en criticar sus acciones, diciendo que Ofelia era una “mala amiga”. De igual forma, sostuvo que, si la veía de frente, sería capaz de agredirla fisicamente.

Ofelia Cano se defiende de Olivia Collins y dice que “no tiene peso encefálico”

En un reciente encuentro con la prensa, Ofelia Cano se le fue encima a la actriz Olivia Collins y le dijo que “no piensa” y solo lo hace para agredir.

“Su masa encefálica está muy empobrecida. No tiene peso encefálico. No piensa y, lo que piensa, es para agredir. Que piense en enriquecerse para que ella sea una mujer que realmente se le reconozca como tal y no hable de las mujeres” Ofelia Cano

Cano sostuvo que, si bien no es su amiga, siempre fue educada con Olivia, por lo que no comprende por qué habló así de ella: “¿Cómo voy a ser buena amiga (con ella), si no es mi amiga?”, externó.

¿Qué dijo Ofelia Cano ante las declaraciones de Olivia Collins?

Sobre la advertencia que hizo Olivia en su contra de irse a los golpes, Cano simplemente se limitó a decir que no le tiene miedo, asegurando que estará lista para confrontarla en cualquier momento.

“‘Olivia ¿dónde está? Ya le dije, (que) aquí estoy. Nunca en tu vida (me verás ir a los golpes). Jamás, yo no me rebajo”, manifestó.

También aprovechó las cámaras para mandarle un contundente mensaje: “El mensaje a Olivia Collins es que se preocupe por ella; ‘Chiquita linda, güerita, píntate el pelo en una estética porque tú sola te lo pintas, pobre, pobre’”, señaló.

De igual forma, reiteró que no fue la responsable de que se filtraran los polémicos audios, asegurando que su único error fue confiar en la persona equivocada.

Hasta el momento, Olivia Collins no se ha pronunciado ante esto. No obstante, se espera que dé una respuesta muy pronto.

¿Cómo reaccionó la hija de Dulce ante los audios filtrados?

Luego de que los polémicos audios salieran a la luz, Roberto Ferro, gran amigo de Romina Mircoli, aseguró que la hija de Dulce estaba “triste” y “decepcionada” de Ofelia Cano.

“(Romina) Está muy enojada porque jamás pensó que Ofelia (Cano) llegaría hasta este extremo. Es lo que ella (Romina) me comentó. Siente mucha tristeza, mucha desilusión porque ella consideraba que Ofelia era amiga de su mamá. Entonces, no entiende qué está pasando”, apuntó.

En aquel entonces, Ferro también explicó que Romina se había expresado mal de su madre en los audios debido a que la vio dándose un beso con Francisco Cantú, supuesto novio de Dulce.

