Olivia Collins y la relación tóxica por la que estuvo a punto de quitarse la vida: “Toqué lo profundo”

Olivia de la Orta Colin, más conocida en el mundo artístico como Olivia Collins, ha dado mucho de qué hablar en los últimos días por la contundente declaración en contra de Ofelia Cano, luego de que se filtrara una conversación entre esta última y Romina Mircoli, hija de Dulce.

Ahora, vuelve a acaparar los titulares tras abrir su corazón y hablar sobre una de las épocas más oscuras de su vida, la cual la orilló a intentar quitarse la vida.

En entrevista para ‘De primera mano’, la actriz confesó que su matrimonio con Silvio García Patto, padre de sus hijos, fue muy “tortuoso” y la llevó a tomar difíciles decisiones para salvaguardar a sus pequeños.

Así fue la relación de Olivia Collins con su exesposo

La histrión definió su relación con Silvio como “compleja y tóxica”, pues sufrió mucho maltrato psicológico y verbal su lado.

Afortunadamente, sus hijas le dieron la fortaleza suficiente para dejar esa relación abusiva, ya que se dio cuenta de que no las estaba beneficiando como ella lo llegó a pensar en su momento.

Olivia Collins “Tuve que dejarlas por dar un ejemplo. Creo que llegó un momento que dije: ‘Estoy violentando a mis hijas si no tomo una decisión, porque están viviendo. Yo no puedo seguir aquí'”

Si bien logró divorciarse, relató que el maltrato era tal que, en una ocasión, intentó quitarse la vida, siendo “detenida” por sus amigos.

“Toqué lo profundo. Me quise sui… En ese momento, no se llevó a cabo porque hubo unas personas allí que me detuvieron. (Dije) ‘¿Qué estoy haciendo? Estoy dejando a mis hijas con este paquete’”, manifestó.

Olivia Collins se siente culpable por su matrimonio

Aunque ahora ya está mejor y sus hijas lograron dejar en el pasado los malos recuerdos con su padre, Olivia admitió que se siente culpable de haber dejado que ellas fueran testigo de la violencia que sufrió.

“Es con lo que estoy trabajando. Tengo una culpa tremenda. Culpable de traerlas al mundo en esa situación”, puntualizó.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que se habla sobre la relación tóxica de Olivia Collins con su exesposo. Hace algunos años, la reconocida periodista Pati Chapoy confesó que el ex de la actriz la había contactado para entregarle unas fotografías comprometedoras.

“Pasó por un maltrato muy delicado del marido y Olivia decidió separarse. (En su momento) él me saca un fajo de fotografías muy comprometedoras de Olivia. Yo se las devolví y le dije que yo no era la persona que él creía”, comentó.

¿Quién fue el exesposo de Olivia Collins?

No se sabe mucha información de Silvio García Patto, mas que fue un famoso publicista que se casó con Olivia Collins en la época de los 90. Ambos tuvieron dos hijos durante su relación.

La pareja se divorció en 2009 y, a partir de entonces, Olivia, quien ha reconocido vulnerabilidades como su sordera, no ha querido dar muchas declaraciones sobre su relación. Sin embargo, en las pocas ocasiones que ha hablado de ello, ha dicho que sufrió mucho maltrato, pero que ya lo perdonó. El publicista falleció en diciembre del 2016.

