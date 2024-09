Olivia Collins, entre lágrimas, debuta como cantante ¡No la limita ser sorda!

La reconocida actriz Olivia Collins hizo realidad uno de sus más grandes sueños al debutar como cantante con el tema “Hay que venir al sur”, en una emotiva presentación, acompañada de sus hijas, amigos cercanos.

Collins hizo una presentación espectacular acompañada en el escenario de atléticos bailarines para luego presentar el video musical de su canción.

Sin duda las emociones estaban a flor de piel y, entre lágrimas, la actriz dijo que no la limita tener problemas de audición:

Además, reveló que su camino no fue fácil, pues se convirtió en blanco de malos comentarios debido a su condición:

Olivia Collins

“Mis hijas me han dicho que yo soy un ejemplo, que todo lo que he pasado, muchas mujeres lo han pasado. Y me dieron permiso de contar todo lo que he sufrido porque sin importar si eres famosa todas las mujeres somos iguales”.