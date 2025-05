Maripily estalla contra Aleska tras su denuncia y la llama exconvicta: “Conmigo se te acabó el show”

Luego de que Aleska Génesis emitiera un comunicado exigiendo intervención judicial tras los insultos que habría recibido por parte de Maripily Rivera en una gala de ‘La casa de los famosos All-stars’, la puertorriqueña no se quedó callada y le respondió con todo.

Fiel a su estilo frontal, Maripily publicó un contundente mensaje que dejó claro que no piensa tolerar más lo que considera provocaciones y falsas acusaciones por parte de la modelo venezolana. “Al grano porque yo no soy dramática ni ficticia como tú”, arrancó sin rodeos.

Maripily lanza comunicado y responde contra Aleska

Lejos de retractarse o bajar el tono, Maripily reafirmó sus palabras y aseguró que no necesita cámaras ni testigos para decir lo que piensa. “Te aclaro algo de una vez: no necesitas solicitar cámaras, te lo puedo repetir en tu cara, en privado, en público, en el canal o donde tú quieras. Porque yo sí soy frontal, por eso te gané, por eso el público te define como eres”, lanzó.

Además, la exhabitante del reality acusó a Aleska de buscar el conflicto fuera de cámaras: “Solo sabes provocar detrás de cámaras y mandar indirectas para que otros te hagan el trabajo sucio”.

Aleska pide intervención de las autoridades tras ataques de Maripily. / Instagram: @aleskagenesis / @maripilyoficial

Maripily recuerda escándalos de Aleska

En uno de los momentos más duros de su declaración, Maripily sugirió que las acusaciones que hace hacia Aleska no son invención suya, sino información pública. “Con solo poner tu nombre en ‘Google’ sale a la luz tu trayectoria de escándalos y asuntos negativos. Por eso te destacas y de ahí mis expresiones”.

Y continuó: “No digo nada que no sea lo que han reportado los medios sobre ti. Enójate con ellos o cuida tu imagen para que no te sigan definiendo”.

Aleska ‘N’ fue detenida a su salida del reality / Twitter

Maripily acusa de difamación a Aleska por comentario que involucra a Lupillo

La también empresaria criticó fuertemente una declaración hecha por Aleska, en la que habría insinuado que Maripily estaba molesta por no haber sido tomada en cuenta por Lupillo Rivera.

“Te advierto: si sigues cruzando esa línea de las mentiras y las insinuaciones baratas, no solo voy a responderte aquí - ya estoy evaluando tomar acciones legales por decir en una entrevista el pasado domingo 4 de mayo y te cito: “Maripily está molesta porque Lupillo no la tomó en cuenta como mujer”. No solo es una mentira es un ataque personal: es una difamación que busca dañar mi imagen como mujer y como profesional”. Maripily

Maripily advierte a Aleska que no le tiene miedo y la llama “exconvicta”

Maripily no solo calificó esa afirmación como una “difamación poco creíble”, sino que remató: “Del último hombre que me fijaría en la vida sería del señor Rivera”.

La también modelo cerró su mensaje asegurando que no permitirá que Aleska la utilice como escalón mediático. “Yo no soy tu contenido. No me uses con tus dos caras para seguir respirando en este medio, porque conmigo se te acabó el show”, sentenció.

Finalmente, dejó una última frase que muchos interpretaron como una referencia directa a que Aleska ha pisado la cárcel en México por acusaciones de robo, de las que recibió perdón: “A mí no me asustan las palabras de una exconvicta”.

