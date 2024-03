Actor de El señor de los cielos sufrió acoso y una actriz denuncia abuso; la actuación los salvó

La actriz Dai Liparoti ha logrado una exitosa carrera en México como protagonista en obras como Los miserables, Ghost la sombra del amor, Mentiras y, actualmente, Peter Pan que sale mal. Además, está por estrenar la serie de Disney Girasoles, donde ella es una estelar y, por si fuera poco, sacó su nuevo disco: Luna.

Dai se encuentra viviendo un gran momento personal y profesional, pero en entrevista con TVNotas, nos confesó que no siempre fue así: “Acabo de sacar mi disco y mi primer sencillo ‘Luna’ es un homenaje a la fortaleza de la mujer y la conciencia del abuso s3xual que tiene que ver con lo que me pasó a mí: Yo sufrí abuso s3xual y, para mí, es importante alzar la voz por todas las que lo han sufrido y no se animan a decirlo por temor a que su familia piense que están locas”.

Nos reveló: “El primer abuso s3xual que sufrí fue cuando tenía siete años y fue por parte de un tío-abuelo. Mis papás se iban a trabajar y me dejaban en la casa de mi abuela y ahí se daba esta situación. Esta persona era un hermano de ella. A partir de eso, empecé a tener muchos miedos, muchos problemas con el descubrimiento de mi s3xualidad, mis vínculos con los hombres. Yo sentía culpa, vergüenza”.

Dai Liparoti habla de lo que sufrió / Cortesía

“Yo soy de provincia. En mi juventud, a los 17 años, salí a bailar con mis amigas a un lugar al que siempre íbamos y ese fin de semana cayó gente de la capital. Cuatro tipos aparecieron. Me dr0garon y, a la media hora, yo estaba inconsciente. Me encerraron en el baño. Me tocaron. Me quitaron la ropa. Fue horrible. Imagínate que, en vez de denunciarlo, yo normalizaba eso y mi pensamiento era: ‘Soy mujer. Es lo que me toca’”.

Hasta que el entendimiento llegó a su vida: “Dos años más adelante, el teatro me salvó la vida ya que, después de una clase, comprendí que lo que me había ocurrido no estaba bien y lo confesé a mi familia. Lo trabajé en terapia. Eso me rescató y me ayudó a liberarme. Dejé de tener tabúes con mi cuerpo. Ahora me gusta lucir sexy y está claro que eso no es un mensaje para los hombres de que pueden venir y tocarme. ¿O acaso, si un hombre sale con ropa ajustada eso le da derecho a otra persona a llegar y agarrarle el paquete? Pues no”.

En lo profesional, nos dice: “Ahora estoy en promoción de ‘Sos todo para mí’. Aunque siempre he hecho pop, ahora decidí lanzar un bolero en homenaje a mis abuelos. Recientemente, el bolero fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad y es una maravilla trabajar en este género y darle con todo a la música”, concluyó.

Roberto Wohlmuth decidió festejar su cumpleaños 41 ¡liberándose! Durante años, el actor se guardó la dura experiencia que vivió con el papá de su hermanito menor. Un terapeuta le dijo que, a través de la actuación, ha logrado sacar todo el coraje acumulado por esa parte de su vida. Roberto rompe el silencio.

“Tuve una experiencia muy dura a los diez años. El papá de mi hermano menor trató de abusar de mí. El señor no estaba casado con mi mamá. Pero estaba en mi casa, borracho. Y mi mamá no me creyó, pensó que yo lo inventé. ¿Cómo voy a inventar eso? Me tocó las piernas. Fue algo fuerte”.

El actor de la Reina del Sur nos habla de lo que vivió en su niñez / Carpio, Redes

“Papás, mamás, si sus hijos se acercan con este tipo de anécdotas hay que creerles. No van a mentir. Por más que quieran taparse los ojos. No se vale no creerles, menos por una pareja”.

“Mi mamá falleció hace ocho años. La perdoné, pero hay cosas que cuesta trabajo quitarse. Antes de estudiar actuación era tímido, tenía sobrepeso, sin confianza. Creo que esa experiencia echó a perder un poco mi personalidad. Después, descubrí el teatro y mi verdadero ser. He ido a terapia. De chico no se lo dije a nadie porque estaba amenazado. Mi mamá me decía: ‘¡No vayas a decir esto!’ Y yo decía: ‘¿Cómo no lo voy a decir?’ ¿Cómo tu propia mamá te dice eso?”.

“Ella siguió poco tiempo con este señor, pero no rompió con él por esa razón. Yo a los doce años me fui a vivir con mi tía. Pensaba: ‘Si mi mamá no me cree, no siento que me quiera, pero mi tía sí. Me voy con ella’. Y también me llevé a mi hermanito. Él sabe lo que pasó. No tiene comunicación con su papá. A mi mamá sí le importó nuestra partida, pero era una cuestión de sobrevivencia. Mi tía se hizo responsable de nosotros”.

El también actor de La Reina del Sur perdonó a su mamá por no creerle / Carpio, Redes y Cortesía

“Mi papá abandonó a mi mamá antes de que yo naciera, así que nunca lo conocí. Mi mamá tuvo rasgos de esquizofrenia. Entonces fue difícil tratar con ella. Lo que tenía no solo ameritaba el tratamiento con un psiquiatra, sino estar internada. Nunca lo aceptó”.

“Tomo terapia desde niño. Lo trabajo. No me amargo. Tengo un poco de agresión reprimida por lo que viví, pero en la actuación la exploto y funciona. Es como una catarsis”, finalizó.