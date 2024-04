Kalimba es vinculado a proceso tras ser señalado de 4bus0 por Melissa Galindo

Hace algunas horas, Kalimba y Melissa Galindo acudieron a las instancias del Reclusorio Oriente para la audiencia por la denuncia de 4bus0 que la cantante interpuso en contra del vocalista de OV7 en 2023.

Recordemos que Melissa denunció formalmente al intérprete de ‘Shabadabada’ por haberla t0c4d0 1nd3b1d4m3nt3 en 2020, cuando ella era la telonera en los conciertos del también actor de teatro.

Tras varias horas de espera, se dio a conocer que las autoridades encontraron elementos suficientes para que Kalimba fuera vinculado a proceso por el delito de “4bus0 s3xu4l agravado”.

De acuerdo con información de diversos medios, el artista podrá enfrentar su caso en libertad y se impuso un plazo de seis meses para que ambas partes puedan presentar evidencias.

Kalimba y Melissa Galindo / Alejandro Isunza

Te podría interesar: Kalimba y Melissa Galindo se presentan a su nueva audiencia en el Reclusorio Oriente ¿qué pasó?

¿Cómo reaccionó Melissa Galindo?

La audiencia duró más de siete horas y a su salida de la audiencia, Melissa expresó:

“Ha sido una t0rtur4, no sé cuántas horas fueron; pero me siento feliz, no me arrepiento ni un segundo de haber levantado la voz. Lo hago para generar un cambio en la sociedad, en México, si se puede en el mundo. Que los últimos que tengamos miedo de decir o alzar la voz, seamos las víctimas. Que se haga justicia para todos. Detalles legales no me atrevería a dar”.

Por su parte, su abogado Wilfrido Rafel Castillo mencionó:

“Ha sido vinculado a proceso por diversos cargos de 4bus0 s3*u4l agravado con v10l3ncia, se estableció un plazo de investigación complementaria; no se solicitó la prisión preventiva”.

El abogado de Melissa aseguró que hay detalles que no pueden revelar; pero sí buscan la reparación del daño; pero que no habrá negociación.

“Estamos ante la presencia de varios 4bus0s s3*u4l3s con v10l3nc1a. Hay dos cargos de 4bus0 s3*u4l. Seguiremos buscando justicia conforme a la ley, derecho y la verdad; la misma (que) está saliendo a flote. Lo anterior ha llevado al juez a esta determinación.

Kalimba y Melissa Galindo / Alejandro Isunza

Te recomendamos: Lupillo Rivera anuncia concierto en la Arena CDMX, pero el público lo rechaza por su actuar en LCDLF

¿Cuál fue la acusación de Melissa en contra de Kalimba?

En 2023, Melissa Galindo declaró que Kalimba la había t0c4d0 sin su consentimiento en 2020, poco después de que ella firmara un contrato con su disquera.

Recordemos que los cantantes trabajaron juntos entre 2019 y 2020. En aquel momento, la joven era la telonera de los conciertos del famoso.

Poco después de dar su testimonio, inició un proceso legal en contra de Kalimba. La audiencia estaba programada para el pasado 3 de abril. Sin embargo, se pospuso hasta este 17 de abril.

Desde el inicio del caso, el artista siempre ha reiterado su inocencia y se dijo confiado en que las autoridades “hagan justicia”.

Te recomendamos: Critican a Danna al explicar por qué ya no es “Paola” y dejar atrás a la niña buena