Actor de ‘Amor real’ vive pesadilla ¡Queda en silla de ruedas tras cirugía fallida!

Un querido actor de la famosa telenovela ‘Amor real’ ha enfrentado difíciles momentos en su estado de salud, ya que una negligencia médica le quitó la capacidad de caminar con normalidad. En esta ocasión, el histrión reapareció ante el ojo público y compartió cómo ha sido su vida tras esta terrible situación.

El integrante del elenco de ‘Amor real’ dio detalles en su estado de salud y mencionó cómo ha tenido que lidiar con “el daño colateral” en su pie que no lo deja caminar con normalidad y que lo llevó a tener que trasladarse en silla de ruedas. ¿De quién se trata?

Actor de Amor real reaparece en silla de ruedas tras perder la movilidad. / IG: @carloscamaraparejooficial

¿Qué actor de ‘Amor real’ se quedó en silla de ruedas tras una cirugía fallida?

El querido actor de ‘Amor real’, Mauricio Herrera, reapareció ante el ojo público en silla de ruedas, tras varios años de ausencia. En un encuentro con las cámaras de ‘Hoy’, el famoso dio detalles de su salud tras ser operado de la columna.

Esta aparición encendió las alarmas de la audiencia, dado que el actor dejó claro que no ha podido volver a caminar con normalidad y actualmente depende de la silla de ruedas para desplazarse.

“Estoy perfecto de salud, el pie es lo que me tiene molesto porque ahora que me operaron de la columna, un daño colateral fue el pie, que me lo desconectaron, entonces este pie no puedo hacerlo así, le puse un alambre para que pueda yo bajar y caminar”, dijo Mauricio.

¿Mauricio Herrera, actor de ‘Amor real’, fue víctima de una negligencia médica?

Luego de que presentaron las imágenes en las que Mauricio Herrera, actor de ‘Mar de amor’, fue captado en silla de ruedas en el programa ‘Hoy’, Shanik Berman dio a entender que el histrión fue, presuntamente, “lastimado” por uno de sus doctores en su cirugía. Por esta razón, perdió la movilidad.

“Quiero decirles que Mauricio Herrera, y se los digo a ustedes, si vas con los suficientes doctores, siempre encuentras a uno que te abre y te quiere lastimar”, dijo la conductora.

“Entonces él se iba a operar la cadera y cuando lo operaron le desconectaron el nervio de la pierna, se lo cortaron y ya no puede caminar”. Shanik Berman

Mauricio Herrera se sometió a una cirugía que lo dejó sin poder caminar. Así luce actualmente. / Redes sociales

Por otro lado, otro de los conductores del programa ‘Hoy’ confirmó que Mauricio Herrera sufrió negligencia por parte de sus médicos y destacó la fuerza del actor a sus 91 años.

Al momento, la familia de Mauricio Herrera no ha dado una declaración oficial sobre dicha negligencia médica, pero sus seguidores esperan que se brinde mayor claridad sobre las acciones legales o médicas que podrían tomar por todo lo antes mencionado.

Mauricio Herrera fue captado en silla de ruedas y encendió las alarmas de sus seguidores. / Redes sociales

¿Quién es Mauricio Herrera, actor de ‘Amor real’?

Mauricio Herrera es un actor y comediante mexicano con más de cinco décadas de trayectoria en teatro, cine y televisión. En la telenovela ‘Amor real’ (2003) interpretó al Padre Urbano de las Casas, un sacerdote bondadoso y consejero del protagonista.

A lo largo de su carrera, Mauricio Herrera participó en producciones como ‘El privilegio de amar’, ‘Mar de amor’, ‘Las tontas no van al cielo’ y programas de comedia como ‘La escuelita VIP.’ También ha trabajado en cine y recibió el Laurel de Oro en España por su trayectoria.