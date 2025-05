Galán de ‘Amor real’ sufrió gran transformación física tras subir 9 kilos ¿Luce irreconocible?

El paso del tiempo no perdona ni a los actores más reconocidos y en muchas ocasiones, puede cambiar casi por completo la imagen de las personas. Tal es el caso de un intérprete que conquistó a las audiencias con telenovelas como ‘Amor real’, ‘Cielo rojo’, entre otras, en semanas recientes sus seguidores se preocuparon por un radical cambio. ¿De quién se trata?

¿Qué actor de ‘Amor real’ apareció recientemente con un cambio físico y cómo se ve?

Se trata del actor Mauricio Islas, quien ha participado no sólo en producciones mexicanas, sino también estadounidenses y también ha sido parte de programas como ’Sale el sol’, en donde ha mostrado sus datos como conductor. Fue justo en este programa en donde el actor aclaró las verdaderas razones detrás de su más reciente transformación física.

Y es que en meses recientes, los seguidores del actor se preocuparon por un aumento de peso en él. En sus redes sociales, aparecieron mensajes en los que sus fans cuestionaban su salud y más allá de la apariencia le recomendaban realizarse algún chequeo.

Algunos de los comentarios que pueden leerse en sus redes son:



“No es critica, ¿pero qué te pasó?, ¿todo bien?”,

“Te ves hinchado, Mau, si no es aumento de peso ve al doctor, no es normal”,

“Dinos que todo está bien”

El actor recibió comentarios de sus fans, preocupados por su salud. / Instagram.

¿Por qué subió drásticamente de peso el actor Mauricio Islas?

Sin embargo, en un reciente encuentro con la prensa en la alfombra roja de las Diosas de plata, premiación que reconoce lo mejor del cine nacional, el actor apareció con una notable pérdida de peso y explicó a qué se debió su drástico cambio de imagen.

“Subir no me costó tanto trabajo, bajar sí, subir, subí rápidamente”, explicó el actor que aumentó en total 9 kilos, revelando que la verdadera razón detrás de su aumento de peso es que se estuvo preparando para un papel en una película. Aunque no reveló detalles de la producción o el personaje, sus fans podrán estar tranquilos ahora que saben el motivo detrás del ‘radical’ cambio en el actor que tiene acostumbrados a sus seguidores a mostrar un aspecto impecable.

El actor compartió detalles sobre el proceso que tuvo para aumentar de peso. / Instagram.

¿Cómo hizo Mauricio Islas para ganar peso rápidamente?

El actor explico además que no subió de peso sin vigilancia médica y de hecho, detalló cómo hizo para ganar volumen de forma rápida y segura.

“Me asesoré de mi nutrióloga y estuve haciendo ejercicio, no se trata de nada más comer hamburguesas, trate de subir comiendo mucha proteína, mucha carne”, explicó el actor que ya se alista para la promoción de su película, será cosa de meses para conocer el papel que lo obligó a sacrificar sus músculos abdominales, ¿habrá valido la pena?