Pepe Aguilar confiesa que es abuelo de nuevo: “Me acabo de enterar” ¿De su hija Ángela?

El pleito entre Pepe Aguilar y su hijo Emiliano ha tenido a la dinastía Aguilar en el centro de atención. Ahora vuelven a estar en boca de todos porque, en una reciente entrevista con Pepe Garza, Pepe Aguilar sorprendió al revelar que se convirtió en abuelo por segunda ocasión, aunque aclaró que se enteró apenas hace poco y por terceras personas. El anuncio llega en medio de las tensiones familiares que se han intensificado en las últimas semanas, especialmente tras los pleitos públicos entre Pepe y Emiliano y su perro pug. ¿De quién es el nuevo bebé de la dinastía Aguilar? Aquí te contamos.

Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Cuántos nietos tiene Pepe Aguilar?

En la charla con Pepe Garza, el cantante Pepe Aguilar confesó que no sabía que su hijo Emiliano Aguilar se había convertido nuevamente en padre. Reveló que tiene dos nietas, pero que la noticia de su nacimiento no le fue compartida directamente, sino que se enteró a través de terceros.

“No conozco a mis nietas. Es más, no sabía ni que tenía otra nieta. Ahora me acabo de enterar” Pepe Aguilar

Estas palabras según internautas reflejan la distancia que existe entre él y Emiliano, a quien no ha visto, ni hablado en los últimos dos años. Sin embargo, la relación entre ambos se mantiene fracturada desde 2017, cuando Emiliano Aguilar fue arrestado en Estados Unidos por tráfico de personas. Aunque tras ese episodio hubo intentos de acercamiento, el distanciamiento persiste, y ahora se profundiza con la llegada de una nueva integrante a la familia que Pepe Aguilar no conoce.

¿Cuál es la relación actual entre Pepe Aguilar y su hijo Emiliano?

El vínculo entre Pepe Aguilar y su hijo Emiliano ha estado marcado por tensiones y episodios públicos. Emiliano, quien en 2023 incursionó en la música rap, ha señalado en entrevistas y publicaciones en redes sociales las razones por las que mantiene distancia con su padre, asegurando que le duele la falta de cercanía.

Pepe Aguilar, por su parte, expresó durante la entrevista que a pesar de no tener comunicación con Emiliano, lo apoya de manera incondicional en su carrera artística.

“Yo siempre estoy echándole porras al cab... Si él no quiere hablar conmigo, pues ni modo, no quiere hablar conmigo. Pero siempre le estoy echando porras y siempre me da gusto cuando le va bien” Pepe Aguilar

En las últimas semanas, el distanciamiento se convirtió en un tema de conversación tras una serie de declaraciones cruzadas. Pepe responsabilizó a su expareja Carmen Treviño, madre de Emiliano, de dificultar la relación con su hijo. Esto provocó la respuesta de Emiliano en redes sociales, donde acusó a su padre y a sus medios hermanos de excluirlo, además de tener posturas contrarias a los migrantes en Estados Unidos.

Emiliano Aguilar rompe el silencio tras video con misteriosa mujee / Especial

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre el futuro de su relación con su hijo Emiliano y sus nietas?

Aunque Pepe Aguilar dejó claro que la comunicación con Emiliano no existe actualmente, aseguró que permanecerá atento a lo que sucede en la vida de su hijo. Reconoció que recientemente se enteró de que enfrentó problemas, pero decidió enviarle un mensaje de aliento:

“Vi por ahí que se metió más o menos en bronquillas. Así es el rollo, güey. Tranquilo, no pasa nada. Tú síguele en tu friega, síguele componiendo como le compone” Pepe Aguilar

Respecto a sus nietas, Pepe lamentó no conocerlas, pero no descartó la posibilidad de un reencuentro futuro si Emiliano así lo decide. De momento, mantiene su postura de apoyo a la distancia, resaltando las cualidades musicales de su hijo y su talento en el rap, pese a que se trata de un género distinto al que caracteriza a la dinastía Aguilar.

Pepe Aguilar tiene dos nietas, ambas son hijas de Emiliano Aguilar. La primera nació en 2022 y fue fruto de la relación de Emiliano con Violeta Peñaflor. La segunda es de quien Pepe confesó haberse enterado apenas recientemente y con la que, al igual que con su otra nieta, no ha podido convivir debido al distanciamiento que mantiene con su hijo Emiliano desde hace años.

Por otro lado, aunque muchos seguidores especulan sobre la posibilidad de que Ángela Aguilar se convierta en madre ahora que está casada con Christian Nodal, el sonorense en declaraciones a los medios dijo que aún están muy jóvenes para tener hijos. Aunque luego cambió su postura y señaló que cuando Ángela esté lista, él tendría hijos con ella.

