Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe, debuta en el rap, lejos de su padre: “Ha sido muy difícil”

Vaya sorpresa la que dio Emiliano Aguilar, hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, al debutar en la música, pero muy a su manera, pues se lanzó como rapero, un género totalmente diferente al que su padre y sus hermanos se dedican.

Desde enero de 2023 el hijo de cantante daba pistas del nuevo proyecto que tenía en camino. Ahora los frutos de su esfuerzo están a la vista y ya ha anunciado su debut con el tema “Soy el vato”.

Esta canción marca el inicio de una nueva etapa en la vida de Emiliano Aguilar y será lanzada el próximo jueves 20 de junio en su canal oficial de YouTube, así como en todas las plataformas de streaming.

Emiliano Aguilar aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de agradecimiento a todas las personas que lo han apoyado en su carrera musical. Destacó que, aunque el camino no ha sido fácil, su primer sencillo muy pronto estará disponible y espera que todos puedan disfrutar de su música.

En una reciente entrevista en el canal de YouTube de don Francisco, el reconocido cantante Pepe Aguilar abrió su corazón sobre la relación con su hijo mayor y sus sorpresivos pasos en la industria musical.

A lo largo de su exitosa carrera, Aguilar ha sido transparente sobre su vida familiar, mostrando el crecimiento y desarrollo de sus cuatro hijos: Emiliano, Aneliz, Leonardo, y Ángela Aguilar. Sin embargo, reconoció que la relación con su hijo mayor, Emiliano Aguilar, no atraviesa su mejor momento.

“Desgraciadamente en este momento no hay relación porque él no quiere (...) es su rollo. Él tendrá que hacer con su vida lo que crea. Yo lo amo y he estado dispuesto y estuve dispuesto y ahí están las puertas abiertas”.

A pesar de la falta de comunicación directa, Pepe Aguilar reveló que sigue de cerca la vida de su hijo a través de las redes sociales, donde recientemente descubrió que Emiliano está incursionando en el mundo del rap.

Pepe Aguilar

“Quiere empezar a rapear, lo he visto en sus redes sociales (...) Y me hizo abuelo. Es bueno (en el rap), lo he visto, a mí no me gusta mucho mucho el rap y es bueno”.