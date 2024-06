Ángela Aguilar sí se tatuó a Nodal en escapada romántica; salen más fotos

Luego de romper el silencio sobre su relación con Nodal, Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar.

En una entrevista con una revista de circulación nacional, Ángela habló por primera vez de su romance con el joven cantante y desmintió que se hayan casado, como se comenzaba a rumorar.

Ángela también se defendió de las críticas, solicitando a la gente que “les diera chance” porque no habían hecho nada malo y no habían conocido todavía la historia completa.

Puedes ver: William Levy y Samadhi Zendejas podrían estar juntos en Europa ¿Hay romance?

Así presumieron su amor en el escenario después de destapar su romance / Instagram

“La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga. Yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”, se defendió.

Ángela se tatuó las iniciales de Nodal

Lo que no dijo es que sí se tatuó las iniciales de su novio en la mano, pero las fotos la delataron.

Los rumores de que Ángela se había tatuado algo relacionado con Nodal comenzaron cuando circularon imágenes de la cantante en el estudio de un tatuador en Roma.

Por si no lo viste: Tatuador confirma que Ángela Aguilar sí tatuó las iniciales de Nodal: FOTO

Esta persona, habló recientemente ante los medios de comunicación y confirmó que Ángela se tatuó las letras ‘CN’ (de Christian Nodal) mientras cantaban ‘Summertime sadness’ de Lana del Rey.

Según el tatuador dijo que Ángela le comentó que estaban “en medio de una escapada romántica”.

No se casaron ni está embarazada, pero Ángela Aguilar sí se hizo un tatuaje de Nodal 🙂‍↔️😳



La cantante se puso en su manita "CN" iniciales de Christian Nodal, su enamorado 😍 ¿qué tatuaje creen que se haga él de ella 🥰? pic.twitter.com/DBoe3eZNJI — Canela Music (@ItsCanelaMusic) June 18, 2024

Los tatuajes: El símbolo de amor de Christian Nodal

Llama la atención que Ángela haya realizado esto, tal y como lo hizo en su momento Belinda quien enmarcó las iniciales con un corazón cuando tenía una relación con Christian.

Este fue el tatuaje que se hizo Belinda / Instagram

Se dice que Nodal ya pudo haberse hecho un tatuaje relacionado con Ángela, pues el cantante publicó un video días después que ella. Recordemos que el cantante hizo lo mismo con Belinda pero su tatuaje abarcaba todo el pecho y eran los ojos de la famosa.

Checa: A Nodal y Ángela Aguilar ¡se les acabó la luna de miel! Tan pronto y ya quedando mal con los suegros