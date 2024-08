Andrea Escalona responde a críticas de Martha Figueroa por su look en La casa de los famosos México

Hace unos días, el programa Con permiso, conducido por Martha Figueroa y Pepillo Origel, se encendió cuando ambos presentadores lanzaron duras críticas hacia los looks de las invitadas en las galas de La casa de los famosos México.

En particular, Figueroa señaló que algunas asistentes parecían tomarse demasiado en serio el evento, vistiendo atuendos demasiado extravagantes y elegantes, al punto de superar incluso a la conductora principal del programa, Galilea Montijo. Andrea Escalona fue uno de los nombres que más se mencionó durante el programa, debido a su atuendo en una de las galas: un vestido negro con transparencias y una capa al hombro que generó controversia en redes sociales.

Durante la emisión del programa, Martha Figueroa expresó que al ver la imagen de Andrea Escalona, pensó que ella, y no Galilea, sería la conductora de la gala debido a su llamativo vestuario. “Yo pensé que Gali se había reportado enferma e iba a llegar Andrea a conducir”, comentó la presentadora, insinuando que Escalona había exagerado en su elección de atuendo.

A lo que Pepillo Origel agregó de manera despectiva: “Ay, no, se me hace una ridiculez”. Figueroa continuó su crítica señalando que Andrea y otras invitadas estaban “too much”, y que no era necesario vestirse de manera tan llamativa, ya que incluso Galilea Montijo, conocida por su elegancia, llevaba un look más sencillo: “Apláquense, invitadas, no hay que ir más arriba que Gali”.

Andrea Escalona no tardó en responder a los comentarios. Durante un encuentro en el baby shower de Joely y Paul Stanley, la actriz y conductora tuvo la oportunidad de intercambiar palabras con Martha Figueroa sobre el tema, mostrando una actitud relajada y hasta divertida ante las críticas.

Andrea Escalona responde a las críticas por su look

Lejos de sentirse afectada, Andrea Escalona decidió tomarse los comentarios con filosofía y humor. “Sí, me comentó en el baby shower de Joely. Me dijo: ‘Pepillo y yo comentamos unas cosas’, pero yo le respondí: ‘Martita, a mí crítiquenme. Yo a eso voy, que hablen, aunque sea bien o mal, pero que hablen’”, afirmó la conductora. Dejó claro que está consciente de que en su trabajo siempre habrá opiniones diversas sobre su imagen. Para Andrea, la controversia en torno a su look no es un problema, sino parte del juego mediático al que está acostumbrada.

Andrea Escalona aclaró que no era su intención opacar a nadie. Además, Escalona aprovechó la oportunidad para subrayar su respeto y admiración hacia Galilea Montijo, a quien considera una figura icónica en el medio.

“Yo siempre me voy a poner lo más bonita a cada show que voy, pero ojo, sin opacar a nadie y menos a Galilea. Ella es Gali, una reina”, comentó Andrea, desestimando cualquier insinuación de que estuviera tratando de competir o sobrepasar a su compañera en el matutino ‘Hoy’.

Andrea Escalona en la gala de La casa de los famosos México / Instagram: @andy_escalona

