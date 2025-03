Una de las cantantes más importantes de la década de los 80 que ha logrado mantenerse vigente en el gusto y cariño del público es Amanda Miguel, quien el próximo 6 de abril se presentará en el Auditorio Nacional para celebrar 45 años de trayectoria.

Amanda Miguel celebra 45 años de trayectoria en el Auditorio Nacional

TVNotas tuvo la oportunidad de charlar con la cantante, quien nos dijo lo que le representa este show: “Esta presentación marcará el inicio de lo que será mi gira por México y también a nivel internacional, a países donde ha llegado mi música. Me siento muy emocionada con esto que viene en este 2025”.

Amanda Miguel en el Auditorio Nacional 2025, 6 de abril / Alex Isunza / TVNotas

Amanda hace un llamado al público que asista: “Para mí las flores son la dulzura y he pedido a todos mis fans que lleven una rosa. Se pondrá el número 45 en gigantesco y éste se formará con las flores que lleve la gente. Deben entregarlas cuando lleguen al lobby del Auditorio Nacional, esa rosa será clavada y será parte de la magia de este show tan especial. Es parte de la complicidad que existe entre el público y yo”.

Setlist del concierto de Amanda Miguel en el Auditorio Nacional

Amanda nos dijo que no contará con ningún artista invitado: “Por ser esta celebración, creo que lo adecuado es que yo me eche todo el concierto, y solamente habrá éxitos, por eso el eslogan de la gira es ‘45 años de éxitos’, nada de temas que la gente no conozca. No habrá ni un minuto en que la gente pare de cantar. Entonces no faltarán temas que el público hizo favor de poner en primer lugar de las listas de popularidad en México y toda Latinoamérica como

‘Él me mintió’,

‘Castillos’,

‘Mi buen corazón’,

‘El gato y yo’,

‘Cosquillas en el pecho’ y

‘Así no te amará jamás’, entre muchas otras”.

Homenaje a Diego Verdaguer

Obviamente no podrá faltar el momento de nostalgia recordando a su esposo Diego Verdaguer, quien lamentablemente falleció en enero de 2022 en Estados Unidos: “Hay una canción que le voy a dedicar, un tema que no escribimos nosotros pero que refleja la esencia de nosotros. Va a ser un instante sumamente mágico, espero no quebrarme al interpretarla”.

Amanda Miguel en el Auditorio Nacional 2025 hará un homenaje a Diego Verdaguer / Alex Isunza / TVNotas

Otro momento especial será cuando se transmita un vídeo: “Hay una grabación que nunca ha salido, que lo filmó Diego, de un lugar en el que me presentaba en la Zona Rosa, Casa Blanca, en el que María Félix fue a verme en varias ocasiones, y en este show vamos a rescatar ese momento y lo intentaremos revivir”.

Finalizó: “Para mí el cantar es el regalo más hermoso del mundo, e invito a todos los lectores de TVNotas a que no se lo pierdan. Ustedes y sus lectores siempre me han acompañado, y en esta celebración de 45 años no pueden faltarme. Ahí los espero”.

