Cazzu está evitando que su hija sea mexicana como Christian Nodal, aseguran

La reciente separación entre Christian Nodal y Cazzu ha dejado atónitos a sus seguidores, especialmente porque ocurrió menos de un año después del nacimiento de su hija.

Tras la ruptura, Nodal inició una relación con Ángela Aguilar, lo que ha generado un gran revuelo entre los fans debido a la abrupta separación de Cazzu y la sorprensiva confirmación de su nuevo romance.

En medio de este torbellino, el programa ‘Chisme No Like’ ha revelado detalles sobre la situación actual de Cazzu y su hija. Según el programa, Cazzu y su bebé están residiendo en Argentina, lejos de Christian Nodal, quien actualmente se encuentra de gira.

Mira: Venga la alegría: despiden a un conductor ¡por videollamada!

Christian Nodal y Ángela Aguilar / Instagram: @nodal

Durante el programa, los presentadores discutieron supuestos problemas relacionados con los documentos de la hija de Nodal especialmente su pasaporte.

‘Chisme no like’ asegura que Cazzu no quiere que su hija tenga nacionalidad mexicana

De acuerdo con información de ‘Chisme no like’, Cazzu no desea que su hija obtenga la nacionalidad mexicana. Javier Ceriani, uno de los conductores, afirmó:

“Aparentemente hay mucho problema para que Cazzu y su hija viajen, porque hay mucho problema de papeleo. Según el círculo íntimo de amigas de Cazzu, ella jura y perjura que jamás lo permitirá, porque Cazzu no quiere que su hija sea por nada en el mundo mexicana, porque la niña es argentina”.

Esta situación ha levantado inquietudes, ya que, según ‘Chisme no like’, la bebé está bajo las leyes argentinas debido a su madre. Esto complicaría cualquier intento de Nodal por obtener la nacionalidad mexicana para la pequeña.

Ceriani añadió: “No es mexicana... Cazzu es argentina, la niña es argentina, están bajo las leyes argentinas y seguramente Nodal debe querer que su hija sea mexicana también, pero aparentemente está dando muchos peros, Cazzu para sacar el pasaporte mexicano a su hija porque no quiere que su hija tenga pasaporte mexicano. ¿Por qué? No lo sabemos”.

¿Cazzu y Nodal en pleito?

Aunque no se ha confirmado ni desmentido oficialmente esta información por parte de Cazzu o Christian Nodal, la tensión en torno a la situación sería evidente. Los conductores del programa señalaron que existe “una fuerte pelea” entre la expareja.

Checa: Esposa del Capi Pérez da detalles de su embarazo ¿será niño o niña?

Ceriani concluyó:

“Ella le había comentado a un grupo de amigas y habría dicho ‘mi hija no quiero que sea mexicana’”. Javier Ceriani

Mientras tanto, Nodal continúa enfrentando críticas por su presunta ausencia en la vida de su hija. La situación sigue evolucionando, dejando a los seguidores a la espera de más detalles sobre esta compleja y emocional situación.

Se sabe que Nodal viajará a Argentina a mediados de agosto, debido a que el 14 de agosto tiene programado un show en el Movistar Arena de Buenos Aires, como parte de su gira mundial Pa’l Cora Tour. ¿Visitará a su hija y a Cazzu? El tiempo lo dirá.

Mira: Daniel Bisogno hace importante anuncio en ‘Ventaneando’ tras haber sufrido problemas de salud