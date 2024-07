Venga la alegría: despiden a un conductor ¡por videollamada!

En la búsqueda de deleitar a la audiencia, ‘Venga la alegría’ inició con una versión fin de semana. Esta ha presentado diferentes ajustes a lo largo del tiempo. Para sorpresa del público, algunos conductores muy queridos fueron despedidos, tales como Gaby Ramírez y Rafa Serdán.

En una reciente plática sobre su vida, Rafa Serdán, quien ahora es conductor de ‘Sale el sol’, platicó de cómo fue el momento en el que se enteró que ya no formaría parte de ‘Venga la alegría, fin de semana’.

Rafa Serdán era conductor de VLA fin de semana / Instagram

Rafa Serdán asegura que estuvo en depresión por ser despedido abruptamente de ‘Venga la alegría’

Según el exconductor de ‘VLA’, nadie en la televisora le dio la cara cuando le informaron que ya no era parte del proyecto, lo que le hizo caer en depresión.

“Fue un golpe a mi persona, a mi ego, a mi alma, a mi corazón. Me rompieron el corazón. Me dio una crisis y de repente me limpié las lágrimas y dije ‘vamos de nuevo’. El haber visto a ese Rafa llorando porque fue injusto, fue raro y repentino. Después de un tiempo dije ‘nunca lo vas a volver a vivir’”. Rafa Serdán

Y es que el conductor estaba viviendo un sueño al ser conductor de uno de los programas principales de TV Azteca: “Cuando pisé por primera vez el foro, que estábamos ensayando, yo veía todo, me quedaba callado, pasmado y yo decía ‘pellízquenme, pellízquenme, porque estoy viviendo un sueño y está hecho realidad’. Yo de verdad decía ‘Dios, es verdad esto que está pasando’, y lo gocé como nunca. Lo viví de manera extraordinaria”, contó.

Además, Rafa dijo no era solo conductor, sino que ya participaba en más proyectos: “Para mí fue como, ‘wow, estoy haciendo todo’”, señaló.

Sin embargo, comenzaron los rumores de los cambios en el programa y se acercó a los ejecutivos para saber sobre su futuro y le aceptaron que habría ajustes pero, según él, le dijeron: “No te preocupes, todo va a estar bien. Esta es tu casa”.

Pero luego de darle esta tranquilidad, se llevó la sorpresa de que sí estaba despedido: “Un 26 de diciembre me hablan por mensaje y me dicen ‘Rafa, tienes junta pasado mañana, con la nueva directora de talentos’ y yo ‘ok, ¿todo bien?’ y me dicen ‘sí, todo bien’”.

Luego, el 28 de diciembre, día en el que se suelen hacer bromas por el Día de los Inocentes, Rafa recibió una llamada por Zoom con una persona que no encendió su cámara y le informó que estaba despedido: “Primero me dice todo lo bonito y de repente me dice ‘pero’, cuando escuche el ‘pero’, me acomodé y dije ‘pero’, me dice: ‘Vas a ser parte de esos cambios, entonces, por ende no vamos a necesitar de tus servicios’, yo dije pues sI es así y no es broma, ni modo, no me voy a poner a pelear”.

Esto le llevó a Rafa a comentarle a esa persona que su forma de dar el anuncio no fue la correcta: “Ya que estamos hablando, el no haber activado tu cámara, no haberme dado la cara es como si me hubieras llamado por teléfono y me hubieras dicho ‘estás fuera de la empresa’”, le dijo.

Rafa Serdán en VLA / Instagram

El conductor no reveló más detalles de su salida del matutino. Sin embargo ahora se le ve muy contento en su nuevo proyecto.