A una conductora de ‘Hoy’ le dieron anillo de compromiso en Disney: VIDEO

¡Boda en puerta! Hace unas horas, a través de su cuenta de Instagram, una conductora de ‘Hoy’ anunció que, tras siete años de relación y un hijo en común, se comprometió con su pareja.

Jenny García anunció su compromiso con Fernando Moreno. La también bailarina subió un par de videos en los cuales se puede ver cómo su pareja le entrega el anillo de compromiso en un viaje a Disney, en compañía de su pequeño.

Mira: Daniel Bisogno hace importante anuncio en ‘Ventaneando’ tras haber sufrido problemas de salud

Así se comprometieron Jenny García y Fernando Moreno

Jenny García y Fernando Moreno se han comprometido en un escenario de ensueño. La famosa subió un video en el que se puede observar cómo se estaban tomando fotografías con su pareja, Fernando Moreno, teniendo como fondo el popular castillo de la Cenicienta.

Ambos posaban muy enamorados y, de un momento a otro, se puede ver a Fernando sacar de su bolsillo una caja de color turquesa. Se arrodilló frente a Jenny García para pedirle que fuera su esposa. La coreógrafa se sorprendió al ver a su pareja arrodillado, pensando al principio que se trataba de una broma. Sin embargo, segundos después, entre lágrimas y saltos de emoción, respondió que sí.

El video también fue acompañado por un texto en el que la conductora del programa ‘Hoy’ reveló algunos detalles de su pedida de mano: “¡Y que me dan el anillo! Nunca me lo esperé. No me lo creí. Me reí pensando que era una broma del perrito (Fernando Moreno). No me arreglé. No me peiné. Solo sabía que ese día sería feliz”.

Jenny compartió lo mucho que le encanta Disney y la alegría de la sorpresa: “Ir a Disney es de las mejores cosas que me pueden pasar en la vida. Amo el mundo mágico que es y ahora, acompañada de mi bebé, es algo que no puedo explicar… El perrito (Fernando Moreno) se pasó con la sorpresa del anillo en mi lugar favorito. Te amo con todo mi corazón, gracias por tus bonitas palabras, amor, antes de la entrega del anillo. Eres y serás mi mejor elección de vida”.

Con este emotivo compromiso, Jenny García y Fernando Moreno inician una nueva etapa en sus vidas, llena de amor y felicidad. Mira aquí el emotiva pedida de mano de Jenny García.

Te puede interesar: Ferka habla de la pelea entre sus ex, Jorge Losa y Christian Estrada en ‘La isla’ y no se cierra a regresar

Historia de amor de Jenny García y Fernando Moreno

Recordemos que en 2021 Jenny García presentó a Fernando Moreno en sus redes sociales. Sin embargo, su relación comenzó cuatro años antes, luego de haberse conocido a través de una aplicación de citas. En febrero del mismo año, la pareja confirmó su embarazo.

Fernando Moreno es un entrenador personal, de acuerdo con su perfil de Instagram. Además, se describe como director y productor audiovisual y de televisión.

Por su parte, Jenny García es conductora y una destacada bailarina y coreógrafa. La famosa ha estado en programas de TV Azteca y Televisa como “La academia”, “México baila”, “Venga la alegría” y actualmente participa en algunas secciones del programa “Hoy”.

Checa: Mane debutará como actriz: ¡De Acapulco shore a las telenovelas!