La casa de los famosos México 2025, la pista de nueva habitante: ¿Elaine Haro, Jimena Longoria, Karina Torres?

La expectativa por los habitantes confirmados de La casa de los famosos México 2025 es más caliente que nunca, y no es para menos: ya que se ha comenzado a soltar pistas cada vez más críticas sobre los nuevos habitantes de la realidad, y las redes ya están ardiendo con teorías y sospechas. La última pista, compartida recientemente en sus cuentas oficiales, dejó a muchos rascándose la cabeza ya otros soltando nombres como si ya lo tuvieran claro.

En el clip, se observa los pies de una mujer entrando con paso seguro, usando unas botas largas, rosas y un look estilizado que no tardó en detonar comentarios en TikTok, Instagram y X. Nadie sabe a ciencia cierta quién es, pero la especulación colectiva ya se convirtió en esta incógnita en un fenómeno viral. Influencers, actores y ex participantes ya están metidos en la conversación, aportando pistas, emojis y hasta indirectas bastante directas. ¿Quién es: Jimena Longoria, Elaine Haro o Karina Torres?

Pista de La casa de los famosos México 2025 / Facebook

¿Quién es la mujer misteriosa de las botas rojas, en la pista de la nueva confirmada para La casa de los famosos México 2025 ?

Los detectives de internet no se hicieron esperar. En cuestión de minutos, nombres como Elaine Haro , Mariana Ávila , Jimena Longoria , Grecia Monzón y hasta Karina Torres comenzaron una circular. “ Es Elaine Haro, entiendan 😩 ”, escribió una usuaria con tono casi desesperado. Otro comentó que “ Jimena Longoria tiene unas botas igualitas 😁😁😁 ”, y no faltaron quienes afirmaron con seguridad que se trata de la licenciada Karina Torres , quien aparentemente tiene su club de fans muy bien organizado.

Pero eso no es todo. Las características del vestuario, la forma de caminar e incluso la forma del cuerpo han sido analizadas por los internautas como si se tratara de una escena de CSI. Aunque no hay confirmación oficial, lo que sí es un hecho es que la producción está dejando señales que alimentan el hype.

Elaine Haro / Redes sociales

¿Quiénes entran a La casa de los famosos México 2025?

En revelaciones pasadas, La casa de los famosos México 2025 ya dio a conocer distintos habitantes; claro es el ejemplo de Ninel Conde, quién fue la más reciente, Dalilah Polanco y Olivia Collins.

Recordemos que en la temporada pasada, la combinación de personalidades fue clave para el éxito del programa, y al parecer, los productores están dispuestos a repetir la fórmula, pero con más picante. Además, la expectativa de que figuras polémicas, influencers o celebridades emergentes estén en la lista hace que la audiencia esté al pendiente de cada pequeño movimiento.

Ninel Conde / Redes sociales

¿Cuándo es el estreno La casa de los famosos México 2025 y quiénes son los habitantes confirmados hasta ahora?

La tercera temporada de La casa de los famosos México 2025 ya tiene fecha de estreno oficial: domingo 27 de julio de 2025 a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) , por el canal Las Estrellas . Además, las galas diarias se transmitirán de lunes a viernes a las 22:00 h por Canal 5 , mientras que los verdaderos fans podrán seguir todo lo que pasa 24/7 a través de la plataforma ViX Premium , que repetirá la fórmula ganadora del año pasado.

En cuanto al elenco, la producción ha ido revelando poco a poco quiénes serán los nuevos habitantes que entrarán a la casa más vigilada del país, y hasta ahora hay 13 famosos confirmados oficialmente. La lista combina actores, comediantes, influencers, conductores y figuras del espectáculo que prometen crear una temporada llena de polémicas, alianzas inesperadas y muchas estrategias.

Aquí te dejamos la lista de los que entrarán a La casa de los famosos México 2025:

