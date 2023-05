Elaine Haro denuncia abuso por parte de un conductor de Telehit durante evento de Bandamax

Rulo Sker, también mánager de Elaine Haro, sostuvo que no era “el malo de la película” y afirmó que la carrera de la actriz ya se “acabó”.

Hace unas horas, Elaine Haro acusó públicamente al presentador de Telehit y también mánager, Rulo Sker, por presuntamente, haberla maltratado durante su participación en un evento por el Día de las Madres, realizado por Bandamax.

Al borde de las lágrimas, la actriz y cantante manifestó que había vivido un momento “muy desagradable” luego de que el presentador interrumpiera, sin motivo aparente, su presentación.

“Acabo de vivir una experiencia muy desagradable. No pude terminar mi show porque lo interrumpieron, una persona lo interrumpió, se paró a interrumpirlo, esa persona es Rulo Sker. Me duele, me afecta”, externó.

Bajo este panorama, explicó que estaba muy desconcertada por lo ocurrido, tanto que no podía dar muchos detalles de lo ocurrido, sin embargo, puntualizó que fue algo que la dejó en shock: “no me había pasado y fue muy desconcertante todo. Hoy no me siento muy bien para explicarlo. Ya mañana se los contaré, cuando esté más tranquila”, indicó.

Elaine Haro confirmó que daría más detalles de lo sucedido a través de un live en redes. / Facebook: Elaine Haro

Aunque no quiso dar detalles de lo ocurrido, la celebridad dejó en claro que el conductor de Telehit habría cometido “abuso” en su contra, pidiendo el apoyo de Bandamax ante la seriedad de la situación.

“Nunca he vivido una situación pública de ABUSO. Por favor, pido apoyo @TvBandamax gracias”, escribió en la publicación de su denuncia.

Elaine Haro utilizó sus redes sociales para hablar sobre el presunto abuso de Rulo Sker. / Twitter: @elaineharomusic

Surge video del momento en que Rulo Sker baja a Elaine Haro

Luego de la acusación pública, un internauta filtró el video del momento en el que Rulo Sker explota y baja a Elaine Haro del escenario.

De acuerdo con las imágenes, el conductor está completamente alterado, gritando que las canciones interpretadas por la joven eran suyas.

Entre insultos, otro presentador lo baja del escenario, enfureciéndolo aún más y ocasionando que se le fuera a los golpes.

Yeri Mua habría presenciado el maltrato en contra de Elaine Haro

Por su parte, Yeri Mua, quien estuvo presente en el evento de Bandamax, aseguró que Rulo Sker maltrató a Elaine Haro en pleno escenario, afirmando que también existen otros testigos del hecho.

“Yo y otra conductora fuimos testigos de cómo se la jaloneó a esa niña antes de subir al escenario y quién sabe qué hará en privado porque, si eso lo hizo en frente de todos, quién sabe que más le hará en privado el cabr*n”, sostuvo.

Agregando que Sker le habría preguntado a diversos famosos acerca de lo que la también creadora de contenido dijo sobre su comportamiento: “nos decía ‘¿qué les dijo ella de mí?’, pero nos preguntaba así como enojado”, resaltó.

Yeri Mua aseguró que Rulo Sker estaba sumamente alterado durante el evento, llegando incluso a cuestionar a los presentes sobre Elaine Haro. / Facebook: Yeri Mua

Rulo Sker se defiende y lanza amenaza en contra de Eliane Haro

Tras la denuncia, Rulo Sker rompió el silencio y recalcó que se hacía “responsable de sus acciones”, pero que ya no quería que Elaine Haro siguiera interpretando “sus canciones”, advirtiendo a Telehit y Bandamax que tomará acciones legales, en caso de que pasen temas de la cantante.

“Yo no soy el malo de la película. Me hago responsable de mis acciones, pero las canciones que está tocando Elaine son mías y no puede tocarlas. Elaine, hasta acá llegó tu carrera. Telehit, Bandamax, hoy no me defendieron. Si siguen pasando canciones de Elaine, va a haber acciones legales”, indicó.

