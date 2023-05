Liliana Regueiro defiende a Gloria Trevi y señala a Sergio Andrade como el culpable: “nos hizo daño a todas”

La pintora Liliana Regueiro aseguró que no sabe quién interpuso una denuncia en Estados Unidos y desconoce los detalles del caso.

Liliana Regueiro tiene una buena relación con Gloria Trevi, pues ella fue detenida en el 2000 en Brasil junto a Sergio Andrade y extraditada a México para llevar su proceso en prisión preventiva por los supuestos delitos de corrupción de menores y abuso sexual.

La pintora, quien fuera detenida con Sergio Andrade en el 2000 por supuesto abuso sexual y corrupción de menores, ahora está participando en la serie de Gloria Trevi: Ellas Soy Yo, producida por Carla Estrada.

Recordemos que esta serie será biográfica y abordará varias etapas de la vida de Gloria Trevi, la infancia, adolescencia, adultez y época actual. Y está protagonizada por la actriz Scarlet Gruber, y se estrenará a mediados del 2023.

Liliana Regueiro cuenta su historia en la serie de Gloria Trevi: Ellas Soy Yo de Carla Estrada. / Instagram: @lilianaregueiro

Liliana Regueiro se presentó junto con Carla Estrada en la alfombra roja de la fiesta por los 50 años de trayectoria del diseñador de modas Mitzy y señaló que tiene una buena relación con Gloria con quien se reencontró en esta serie. “Excelente, excelente”.

Al preguntarle cómo ha sanado emocionalmente de lo que vivió en el grupo de Sergio Andrade esto dijo: “Creo que sana uno mucho, cuando habla uno y dice la verdad, el acercamiento entre nosotras sería lo ideal. Porque a partir de ese momento yo empecé a sanar”.

Liliana Regueiro asistió al evento de los 50 años de trayectoria de Mitzy junto a Carla Estrada. / Liliana Carpio

Al ser cuestionada por los medios sobre la denuncia que existe en Estados Unidos en contra de Sergio Andrade, respondió: “No tengo información acerca de eso, si se me requiere, estoy dispuesta a declarar, siempre”.

Al insistir si ella se uniría a la denuncia de Estados Unidos en contra de este señor, Liliana contestó: “No me uniría en contra de las mujeres que fueron víctimas, solamente hay una persona responsable y seguimos manteniendo la misma versión. Sólo hay una persona que nos hizo daño a todas”.

Carla Estrada invitó a Liliana Regueiro a contar su historia dentro de la trama que abordará varias etapas de la vida de Gloria Trevi. / Liliana Carpio

Al preguntarle si Sergio Andrade es el único culpable, Liliana respondió: “Totalmente, es la única persona responsable de todo lo que pasó. Ojalá que nos podamos centrar en eso”.

Al preguntarle si ya había escuchado el podcast de María Raquenel Portillo dijo:” No lo he visto, yo no quiero opinar porque todas tenemos el derecho de contar nuestra historia, no se trata de atacarnos acá entre nosotras. Sino centrar la atención en el único responsable de todas estas historias. Porque esta persona nos hizo daño a todas”.

Liliana Regueiro apoya que Raquenel Portillo cuente su propia historia, pues considera que no deben atacarse entre ellas. / Instagram:@raqueneloficial

Al preguntarle sobre la serie de Gloria donde ella contará su historia respondió: “No puedo dar opinión de algo que no sé, simplemente yo puedo contar mi historia, y sí la cuento en esta serie, la cuento porque sé y estoy segura de lo que se está haciendo. Se hizo un trabajo de investigación que se hizo con seriedad, y de que se cuenta la verdad”.

Liliana mandó un mensaje a todas esas mujeres que viven violencia diciendo: “mucha gente puede estar viviendo violencia, ojalá que despierte y se dé cuenta que puede encontrar ayuda. Lo que nosotras no tuvimos porque también era otra época. No teníamos los medios y también hubo gente que vio y no nos ayudó”.

Liliana Regueiro confirma que lleva una buena relación con Gloria Trevi. / Cortesía Premios Heat

Sobre el libro reeditado que está lanzando Aylín Hernández dijo: “Esta en su derecho y todos tenemos la libertad de contar nuestra historia, no tengo que opinar nada”, finalizó.