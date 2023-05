Mitzy celebró sus 50 años de trayectoria con tremenda fiesta

Llegaron muchas luminarias a la alfombra roja que se realizó previo al festejo que ofreció el diseñador.



La fiesta se realizó en un hotel de Reforma en el centro de la CDMX.

El diseñador Mitzy realizó una fiesta en un hotel de la ciudad de México para festejar sus 50 años de trayectoria, donde grandes luminarias se dieron cita para celebrar este momento tan especial.

Mitzy se ha caracterizado por vestir en todo tipo de ocasiones a grandes figuras del medio artístico como de otros ámbitos y para toda ocasión.

“Quien me hace falta esta noche es mi preciosa y la quiero como si fuera mi hermana Maribel Guardia. Ya que le mande unas palabras que me encontré por ahí, es la primera vez que no está aquí conmigo. Porque evento que hago es la Rivera en que se apunta”.

Durante la alfombra roja que se realizó en un hotel de Reforma, llegaron muchas personalidades como Dulce, Carla Estrada, Michelle Vieth, Raquel Bigorra, Felicia Mercado.

Lis Vega, Aleida Nuñez, Francis Ondiviela, Lorena Herrera, Cristina Eustace, entre otras.

Esta noche fue muy especial para Mitzy quien muy festejado pasó la noche acompañado de grandes amigas del medio del espectáculo.