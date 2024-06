Lupillo Rivera bromeó sobre el romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar: “No me invitaron a la boda”

Lupillo Rivera fue abordado por la prensa a su llegada al Aeropuerto internacional de México, y no dudaron en cuestionarlo sobre el escándalo de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Cabe recordar que Lupillo asegura haber sido pareja de Belinda, una de las ex del sonorense. Incluso, se rumoraba que se había tatuado el rostro de la cantante en el brazo.

Instagram

Te puede interesar: Lolita Cortés será sometida a operación nuevamente, tras diagnóstico de cáncer

¿Qué dijo Lupillo Rivera sobre el romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Por esta razón, los reporteros cuestionaron al exparticipante de ‘La casa de los famosos’ sobre lo que opina del nuevo romance de Nodal con la hija de Pepe Aguilar, luego de que le contaron que Belinda habría escapado en una maleta para no hablar con la prensa sobre el tema de su ex.

Lupillo manifestó que la prensa no debería “hostigar a Belinda” con este tema. No obstante, el famoso dejó claro que él no tiene “nada que comentar” con respecto a Nodal.

Christian Nodal y Ángela Aguilar / Facebook: Christian Nodal y Ángela Aguilar

No te pierdas: ‘Venga la alegría’ pide que regrese su exproductor Dio Lluberes al matutino

No obstante, los reporteros insistieron y le preguntaron a Rivera qué opinaba de la supuesta boda de los intérpretes de ‘Dime cómo quieres’ y él bromeó al respecto.

“No sé, no me invitaron a la boda. No sé nada de ese rollo... Que viva el amor y que sean muy felices”.

Lupillo Rivera

Eso no es todo, algunos reporteros pidieron al famoso diera su perspectiva de acuerdo con lo que se dice de los artistas con los ‘memes’. Y él solo agradeció a toda la gente pues considera que eso es “una promoción gratis” para ellos.

Meme de Nodal y Ángela Aguilar / Internet

Mira: Niurka defiende a Christian Nodal; asegura que él tiene “derecho” a estar con las mujeres que quiera

“Los memes es promoción. No importa qué tipo de meme sea, lo bueno que existen esas personas y trabajan gratis ¿No? Nos hacen memes a todos los artistas”, concluyó.

Así lo dijo Lupillo Rivera: