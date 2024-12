Nicola Porcella ‘humilla’ a Agustín Fernández en vivo y lo tachan de “mal amigo” ¿Se vengó?

Nicola Porcella y Agustín Fernández han protagonizado diversas controversias en los últimos meses. Recordemos que el peruano estuvo en el ojo del huracán, tras ser captado supuestamente hablando mal del argentino y Wendy Guevara.

Aunque el ahora conductor de ‘Hoy’ explicó en diversas ocasiones que todo lo sacaron de contexto, sí confirmó que se mudaría de la casa que compartía con ‘la Perdida’ y el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’. Señaló que necesitaría su privacidad y la de su hijo.

Agustín Fernández habría exhibido a Nicola Porcella en íntimo momento

Pese a esta controversia, ninguno de los tres implicados se ha salido de la casa en la que eran roomies. Sin embargo, se dijo que la amistad entre Nicola y Agustín se habría quebrado desde que formó parte de ‘La casa’. Recordemos que le llovieron críticas al peruano por “no defender” a Fernández, durante su estancia en el reality

Eso no es todo, en TVNotas te contamos que Wendy Guevara corrió a Agustín de la casa, ya que no estaba de acuerdo con la amistad que sostendría con Adrián Marcelo, pero él se negó a salirse y ella tomó la decisión de buscar otro lugar.

Lo anterior habría desatado la molestia del argentino. Por esta razón, Kadri Paparazzi comentó que Agustín se habría vengado de Nicola y ¡lo exhibió! El modelo habría documentado un momento íntimo del peruano con una mujer.

Este video no pasó desapercibido en redes y dio mucho de qué hablar. Sin embargo, Agustín explicó que eran gritos de alguien más.

¿Qué pasó entre Nicola Porcella y Agustín Fernández en plena transmisión en vivo?

Tal parece que Nicola Porcella también se habría vengado del video que se volvió viral en el que supuestamente está con una mujer y se escuchaban quejidos.

Ahora, fue señalado de haber “humillado” a Agustín en medio de una transmisión en vivo de Wendy Guevara. ¡Le dijo que todo lo quería regalado!

En las imágenes se ve a Wendy Guevara empacando sus cosas. Esto debido a que regresaría a vivir a su natal León, Guanajuato, luego de que terminó su contrato de exclusividad con Televisa.

No obstante, lo que llamó la atención es que Nicola le pidió a Wendy las dos teles que dejaría tras su partida de la CDMX, pese a que Fernández ya le había pedido una.

Sin embargo, Nicola le dijo: “Yo te las estoy pagando, él no te va a pagar o va a pedir que le donen”. A lo que Agustín se defendió y le contestó: “Yo no tengo nada, rompieron todas mis cosas, tuve que comprar todo nuevo”.

Por esta razón, Nicola expuso que Agustín solo espera que le regalen todo, en medio de miles de espectadores.

“Ve todo lo que hace para que le regalen...Este todo inventa para que le regale la gente, ya hazte la víctima para que te regalen”. Nicola Porcella

Sin embargo, para evitar discusiones, Wendy tomó la decisión de llevarse todas sus cosas, pero Nicola siguió con la polémica y le lanzó un fuerte comentario a Agustín sobre que no fue requerido en la posada de ‘Hoy’.

“¿Por qué no te vas a la posada que nadie te quiere allá?”, dijo Nicola. No obstante, Agustín prefirió no seguir con la discusión y apuntó que ya no quería que le dejaran nada.

Tunden a Nicola Porcella por “humillar” a Agustín Fernández

Luego de la discusión entre Agustín y Nicola, las redes sociales del actor peruano se llenaron de fuertes cometarios en los que lo tacharon de “mal amigo” y “egocéntrico”.

Estos son algunos comentarios:

“ Para cuándo tus disculpas por ser tan inmaduro?”

“Nicola no debe tratar mal a quienes les llama amigos”

“ Qué detestable Nicola, egocentrico y con su comportamiento narcisistas desde hace años”

narcisistas desde hace años” “Esperemos Agustín se dé cuenta de que Nicola no es su amigo”

“Nicola es un mal amigo”



Aunque hubo quienes señalaron que Nicola siempre ha demostrado ser leal, pero Agustín se ha ganado los malos comentarios:

“Ese mueble ya mejor que se ponga a trabajar”

“Nicola siempre ha ayudado a Agustin”,

“Ahora que no se queje, él se ganó estar en esa posición por su amistad con el chanclas”

Pese al debate que desató esta controversia, ninguno de los dos se ha pronunciado respecto a esta discusión.

Así fue el momento: