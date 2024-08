Kimberly ‘La más preciosa’ y Óscar Barajas, su esposo, protagonizan nueva discusión en vivo

El matrimonio entre Kimberly Irene, mejor conocida como ‘La más preciosa’, y su esposo, Óscar Barajas, se ha visto envuelto en fuertes conflictos desde su noviazgo.

Antes y después de estos nueve meses que llevan de matrimonio, la pareja ha protagonizado fuertes encontronazos en sus en vivos. Los cuales no han pasado desapercibidos en redes sociales.

En estas controversiales situaciones, ambos han destapado la “mala comunicación entre ellos”, así como celos y supuestas infidelidades. Incluso, Óscar anunció su ruptura en un live tras una discusión.

Pese a que la creadora de contenido externó que ambos tomarían terapia de pareja, parece que las cosas no han mejorado del todo entre ellos, ya que nuevamente se volvieron a pelear en vivo.

Óscar Barajas y Kimberly / Instagram: @oscar_bajaras00 / @kimberly_lamaspreciosa

Kimberly Irene protagoniza nueva pelea con su esposo, Óscar Barajas, en vivo

Como es habitual, Óscar comenzó a transmitir en vivo en sus redes sociales. Sin embargo, el video se tornó tenso cuando el joven contó que Kimberly le había advertido que llamaría a la patrulla para que se lo llevaran detenido.

En el video, Barajas explicó que Kimberly se molestó por sus problemas personales y se desquitó con él, situación que consideró injusta.



“Me están amenazando de que me van a llevar a la cárcel… Kimberly está enojada por sus ped… personales y de pilón me embarra a mí. Creo que no es justo” Óscar Barajas

Tras estas palabras, Kimberly le dijo que solo se estaba haciendo la víctima con sus seguidores y él le respondió: “Yo no soy la víctima, Kimberly. Tengo pruebas de cómo me estás tratando”.

Kimberly la más preciosa / Luis Marín

En las imágenes se puede ver que Kimberly lanzó el celular de Barajas y él le reclamó. Al mismo tiempo, contó a sus seguidores que Kimberly quería que lo detuvieron sin un motivo.

Por otro lado, se escuchó a la creadora de contenido que insultó a Óscar, incluso, lo acusó de romperle la uña.

Kimberly La Más Preciosa / Instagram: @oscar_bajaras00 / @kimberly_lamaspreciosa

“Ya me voy. Les mando bendiciones a todos y que siempre encuentres tu felicidad, Kimberly, de verdad”. A lo que ‘La más preciosa’ contestó: “Sí, con alguien que no me golp...”. Y Óscar respondió: “Ah, ¿te golp…? Saca las pruebas”.

Durante el live, usuarios en redes sociales fueron testigos de la discusión y reprobaron la situación. Sin embargo, apuntaron que muy pronto se van a contentar, tal como ha sucedido en ocasiones pasadas.

Así fue el momento:

Kimberly “la más preciosa” y su esposo Oscar Barajas nuevamente discuten durante un Live. pic.twitter.com/gwmOeLPNFm — La Comadrita (@lacomadritaof_) August 8, 2024

Estos han sido los fuertes encontronazos entre Kimberly ‘La más preciosa’ y Óscar Barajas

Esta no es la primera vez que ambos protagonizan un fuerte pleito en sus transmisiones con sus seguidores.

Recordemos enero pasado, unos meses después de unirse en matrimonio, se viralizó una transmisión de la creadora de contenido, desde una habitación de un hotel en Mérida, Yucatán, en donde Kimberly acusó a su esposo de haber consumido “algo” y de haberla tratado mal.

Kimberly la más preciosa y Óscar Barajas posando en su boda. / Instagram: @kimberly_lamaspreciosa

En ese momento, la influencer alertó a sus seguidores, ya que aseguró que temía por su seguridad. En aquella ocasión hasta llegó la policía local.

Al momento, ninguno de los dos se ha pronunciado respecto a esta fuerte discusión.