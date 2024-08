Wendy Guevara le manda mensaje a Kimberly ‘La más preciosa’ porque aseguró que la manipulan

Hace unos días, Wendy Guevara celebró su cumpleaños número 31 junto a su familia y algunas de sus amigas más cercanas. La influencer reveló que en esta ocasión no haría una celebración grande como la del año pasado, ya que prefirió algo más íntimo.

En dicha celebración estuvieron parte de las Perdidas, como Paola Suárez, Salma, Evelyn y Grecia. Sin embargo, la gran ausente en este festejo fue Kimberly ‘La más preciosa’, a pesar que durante muchos años fue una de sus grandes amigas.

Checa: Karime les dice sus verdades a Gomita y Ricardo Peralta: “Estaban enfermas de poder”

Wendy Guevara, Kimberly La Más Preciosa y Paolita Suárez . / Instagram: @paolitasuarez28

Kimberly ‘La más preciosa’ asegura que no fue invitada a la fiesta de Wendy Guevara

Durante una transmisión en vivo, Kimberly ‘La más preciosa’ fue cuestionada por sus seguidores sobre su ausencia en la fiesta de cumpleaños de Wendy Guevara, a la que asistieron varias amistades en común.

La influencer reveló que no había sido invitada a la celebración y, de hecho, mencionó que se enteró del evento por medio de Paola Suárez. Este hecho confirmaría que Wendy Guevara no la tomó en cuenta para compartir juntas ese día especial.

“A veces yo sí me quedo sorprendida de Wendy, pues sí ha cambiado un poco... Está aconsejada, quizás en el momento”, comentó Kimberly Irene, expresando su asombro por la actitud de Wendy.

Kimberly también añadió: “Paola nomás me habló y me dijo quién iba ir a Perfume de Gardenias (obra de teatro) en todo este largo tiempo. Yo por ella me enteré de que me dijo que solo iba ir a la comida de Wendy. Yo le dije: ‘No, no me invitó, mana’”.

Lee: Galilea Montijo dice que buscará tener un bebé con Isaac Moreno: “Nos encantaría una niña” ¡Solo la verdad!

Wendy Guevara responde contundentemente a Kimberly ‘La más preciosa’: ¿Se acabó la amistad?

La relación entre Wendy Guevara y Kimberly ‘La más preciosa’ ha estado en el ojo del huracán tras las recientes declaraciones de Kimberly, quien insinuó que Wendy podría estar siendo manipulada y que esto había afectado su amistad. En respuesta a estos señalamientos, Wendy Guevara no tardó en aclarar su postura. Dejó claro que su carácter es firme y no se deja influenciar fácilmente.

Durante una transmisión en vivo, Wendy aprovechó la compañía de sus amigas para abordar las afirmaciones de Kimberly Irene, y rechazó de manera contundente cualquier insinuación de que alguien pudiera manipularla.

“Me dijo: ‘J..a, no invitaste a Kimberly’, y le dije: ‘No. A mí nadie me manipula. Yo no soy de mente pen… que se deja manipular. Por los hombres me dejo manipular, por este par de personas no’. Como si fuera una niña chiquita para andar manipulada, y no, hermanas, a mí nadie me manipula. No me importa lo que digan”, declaró Wendy, visiblemente molesta.

Estas palabras fueron interpretadas como un mensaje para Kimberly aunque no la mencionó. De esta manera Wendy Guevara dejó claro que no está dispuesta a permitir que su reputación sea cuestionada por nadie, y reafirmó que, a pesar de las controversias, ella sigue firme en sus decisiones.

Te puede interesar: Tenoch Huerta confirma que padece problemas de salud mental y falta de empleo tras escándalo ¡Solo la verdad!