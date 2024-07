Mamá de Geraldine Bazán está distanciada de la actriz; le pide disculpas por hablar de más

Desde hace unos meses que Geraldine Bazán entró a ‘La casa de los famosos’, doña Rosalba Ortiz, su mamá, confesó a TVNotas que su hija y ella no estaban muy cercanas e incluso no le había informado de su participación en el proyecto. “No me dijo que iba a entrar, ni siquiera: ‘Mamá, ahora ustedes me tienen que ayudar con esto’”, pero a pesar de ello, la señora la apoyó incondicionalmente.

Ahora, la señora ha sido cuestionada sobre cuestiones de la vida privada de Geraldine y no se ha limitado a hablar del tema, por lo que parece que eso es lo que ha molestado a la famosa y actualmente no se hablan.

Doña Rosalba descartó que estén enojadas, pero sabe que si se hablan, Geraldine la va a regañar por estar hablando con los medios de comunicación, cuando ella personalmente no ha dado de qué hablar y en contraste, sus respuestas han sido mesuradas.

Doña Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán habló del distanciamiento con la actriz / Alejandro Isunza

Mamá de Geraldine Bazán llora por los escándalos y estar lejos de su hija

Al borde del llanto, doña Rosalba dijo en ‘De primera mano’ que defenderá públicamente a su familia de las polémicas en las que se pueda ver envuelta.

“Estoy orgullosa de mi familia, de la hija que tengo, del hijo que tengo… de mis nietas, pero sí me duele a veces… desgraciadamente la vida pública es horrible. Tenemos una comunidad que está viendo la televisión y toma modelos de ahí que no debe ser así, el modelo debería ser su familia, el buen camino, la dignidad, respetar a los demás y respetarse a uno mismo, pero no, aquí lo que vende es lo más dañino, lo que más ofende y a veces hay que subirse a ese tren para que entiendan los demás…"

También dijo que actualmente su hija sigue sin hablarle y hasta calculó el tiempo en el que tal vez puedan volver a tener contacto: “Ahorita no me habla, pero bueno, yo creo que van a pasar unos dos, tres meses de aquí a que me hable. A ver, ¿qué se festeja pronto?”

A Geraldine le enoja que su mamá hable con los medios / Instagram

Igualmente, doña Rosalba indicó que la actriz es una buena hija y emplea la educación que le dio: “Es buena hija porque respeta lo que yo digo. Como siempre lo he dicho, tengo mi libertad de expresión. Mi hija es mi hija y lo será siempre y la voy a defender a capa y espada”.

“No es que no la vea, ya nada más no se hace presente. Lo que pasa es que Geraldine sale mucho de viaje, en cuanto ella tiene a las niñas, se van, qué bueno, bendito sea Dios, yo también hacía lo mismo, como podía y cuando podía me iba con mis hijos de vacaciones, gracias a Dios fuimos hasta Europa alguna vez”, agregó.

Finalmente, le mandó un mensaje a su hija ofreciendo disculpas si dijo algo que no le pareció: “Sí, pido disculpas pero es normal. Hija, yo sé que te molesta que les conteste a los compañeros de la prensa, a los medios de comunicación y te quiero decir que estoy orgullosa de cómo les contestas porque así debe de ser, porque de otra manera no demuestras educación de la que has aprendido de tantos años de trabajo”.

“Quiero que seas feliz, que sigas adelante que sigas trabajando como hasta ahora. Sobre todo no pierdas el hilo de ser una persona humilde ante todos y obviamente ante la familia. Yo sé que te tengo que llamar, pero no te voy a llamar porque me vas a regañar… entonces mejor no le hablo hasta que se bajen los comentarios”, finalizó.

