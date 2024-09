Geraldine Bazán se niega a hablar de su papá y la relación que tiene con él: “Esos temas nada que ver”

Hace unos días, la mamá de Geraldine Bazán, Rosalba Ortiz, habló como nunca del padre de la actriz. La señora apuntó que su ex se desentendió de ellos como familia.

“Terminamos y adiós. El papá de Geraldine vive en Guadalajara. Si algo no funciona, ¿para qué quieres tener a la pareja con la que no vas a concordar en cuanto a educación, las finanzas, el tiempo… Y sí, tomé la decisión de continuar la vida con mis hijos (sola)”, dijo para ‘Ventaneando’.

Doña Rosa aseguró que, desde entonces, Geraldine tomó la decisión de no tener ningún tipo de relación con su padre, quien también decidió alejarse de ella y de sus nietas.

“Fue decisión de ella (no ver a su papá). Recuerdo que a mi hija le decía, ‘llámale a tu papá, es su cumpleaños, es Navidad’. Y sí le hablaba. Llegó un momento en que ella me dijo: ‘Mamá, los hombres exigen su responsabilidad cuando pagan, cuando son proveedores. Si no dan y andan por allá haciendo otras familias y otras relaciones (¿para qué?)”. Rosalba Ortiz

Geraldine se niega a hablar de la relación con su padre

Ahora, la actriz dejó claro que no está dispuesta a hablar acerca de sus conflictos familiares de manera pública. Aseguró que ella está más que enfocada en su carrera.

En un encuentro con la prensa, Bazán dijo:

“Ay, chicos, ahorita como que esos temas, como que nada que ver, ¿no? Lo que podemos platicar es lo que está pasando ahorita. Y ya, no sé, estamos haciendo muchas otras cosas bien positivas. Entonces, básicamente, tú sabes que me gusta enfocarme en cosas positivas, ¿no?” Geraldine Bazán

Pese a la insistencia de los reporteros por saber acerca del tema de su padre, la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ reitero que no recordará “cosas del pasado”.

“Saben que yo me enfoco como en mi chamba, ¿no? O sea, básicamente como que no me gusta cómo… No soy como de esas personas que busca como ciertos temas para crear polémica o para crear notas”, mencionó.

Concluyó: “O sea, si no es como de mi trabajo, pues como que prefiero no dar otras cosas que, la verdad es que pasó hace mucho tiempo también. Y bueno, ustedes saben todo de mi vida también”.

Sin más sobre este tema, la histrionisa optó por solo hablar de los proyectos que tienen en puerta.

Lo anterior dejó claro que Geraldine Bazán no dará detalles de su vida privada, tanto de su ex, así como de la nula relación con su padre.

