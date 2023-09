Conductora del programa Hoy revela que perdió a su bebé a causa de una negligencia médica

Martha Figueroa acudió a una segunda opinión médica, en la que buscó una explicación de porqué su hijo no permaneció con vida.

Martha Figueroa se ha consolidado como una de las periodistas de espectáculos más destacadas de México. Sin embargo, siempre ha sido muy mesurada con su vida privada.

En esta ocasión, la comunicadora destapó cómo vivió uno de los episodios más duros y trágicos de su vida: La pérdida de un hijo.

En la más reciente transmisión del reality Hotel VIP, Figueroa reveló, por primera vez, cómo fue que despidió la vida de su primer hijo, a quien, ella y su esposo, esperaban con ansias en su primer “embarazo perfecto”.

Martha Figueroa contó cómo vivió uno de los momentos más trágicos de su vida. / Instagram: @figuerolas

“Estuve mucho tiempo en trabajo de parto (…) Me acuerdo estar en la sala de parto, acostada. Mi marido grabando con la video: ‘Ya nació, ya nació’ (…) No oigo que llora. Entonces le pregunto: ‘¿Por qué no llora? Y ya no me acuerdo nada”, relató la colaboradora del programa Hoy.

La periodista comentó que, luego de perder el conocimiento, cuestionó a los médicos sobre su bebé: “Desperté más tarde y estaba el doctor sentado y le pregunté: ‘¿Qué pasó, doctor y mi bebé?’, y me respondió: ‘Se está complicando. Tienes que ser fuerte’”.

La periodista no logró ver a su hijo, luego de fallecer. / Francisco Mancera

Añadió: “Le dije: ‘Ya se murió, ¿verdad?’, y me dijo: ‘Sí’. Nunca lo vi. No me dejaron. Les dije: ‘Me hubieran dejado verlo’ y no, mi marido creyó que me iba a doler menos y me iba a costar menos desprenderme, y creo que tenía razón”.

Martha Figueroa destacó que no se había dado cuenta de lo que pasó hasta que, en su casa, tocó las cenizas de su hijo.

Así lo contó Martha Figueroa en el reality Hotel VIP:

No obstante, la comunicóloga no se quedó con la duda y buscó una segunda opinión sobre la razón de porqué su bebé perdió la vida y le explicaron que fue una negligencia médica.

“Fui a otro doctor, me revisó y me dijo: ‘No tuviste la culpa. Es un error médico 100%’”, concluyó.

Martha Figueroa no ahondó más sobre el asunto respecto al diagnostico que le brindó el nuevo doctor. Sin embargo, dejó claro que esta sería la primera vez que habla del tema.