Productor de televisión es condenado a prisión por el asesinato de una modelo y su amiga

La industria del entretenimiento no deja de sorprender. En esta ocasión, por la condena en prisión que se le impuso a David Pearce, un productor de televisión, tras ser hallado culpable por la muerte de la modelo Hilda Marcela Cabrales-Arzola y su amiga Christy Giles.

David Pierce / Redes sociales

¿Qué hizo el productor de televisión David Pearce y por qué fue condenado a prisión?

Todo sucedió en 2021. En aquel entonces, la prensa local infomó que Hilda y su amiga, Christy, conocieron al productor David Pearce en una fiesta. Todo parecía ir bien hasta que consumieron un “cóctel fatal” de sustancias ilícitas. Se reporta que el mismo Pearce fue quien les dio acceso a esta medicación.

Se informó que las jóvenes quedaron inconscientes y Pearce esperó 11 horas para pedirle ayuda a su amigo, el actor Brandt Osborn, para deshacerse de los cuerpos. Cada modelo fue llevada y abandonada en un hospital diferente.

Hilda Marcela, de origen mexicano, estuvo en coma por casi dos semanas y después falleció. Tan solo 5 días antes de cumplir 27. En tanto que Christy murió al llegar al hospital.

Pearce fue arrestado ese mismo año y poco después fue hallado culpable de dos cargos de asesinato en primer grado, así como de múltiples cargos de agresión sexual. Estos últimos, tras las denuncias que hicieron algunas chicas acusándolo de haberlas violentado entre 2007 y 2021.

Según denunciantes, Pearce intoxicaba a sus víctimas para someterlas. Aparentemente, les dio dosis de más a las hoy occisas, lo que les provocó una intoxicación.

David Pierce / Redes sociales

¿De cuánto fue la condena de David Pierce?

Si bien ya se le había declarado culpable, recientemente se dictaminó su condena. Informaron que la sentencia del productor fue de 146 años en prisión. Será liberado hasta 2171. Se desconoce si planeará apelar la condena.

Asimismo, el juzgado del caso todavía no decide qué se hará con respecto a Brandt Osborn, quien le ayudó a David a deshacerse de los cuerpos de las jóvenes.

Hollywood producer David Pearce gets 146 years in prison for rapes, twisted overdose murder of model Christy Giles and pal https://t.co/YqM7Fz882j pic.twitter.com/U77qulEOHX — New York Post (@nypost) October 29, 2025

¿Quién es David Pierce, productor condenado a 146 años en prisión?

David Brian Pearce, mejor conocido como David Pierce, fue un productor de “cine y entretenimiento”. Si bien no existe registro de que haya participado en algún proyecto de televisión y cine, sostuvo haber trabajado en esta industria y se le veía muy cercano a diversas celebridades.

Actualmente tiene 43 años. Era muy conocido por organizar fiestas en su departamento, en las que ofrecía sustancias ilícitas a sus invitados. En varias denuncias, se afirma que intoxicaba mujeres para agredirlas sexualmente.

Si bien se reportó que al menos 7 mujeres lo denunciaron por agresión, se desconoce a ciencia cierta el total de las víctimas. Hasta el momento, Pierce no ha dado declaraciones ni lanzado ningún comunicado.

Se desconoce si tiene pareja o hijos. En tanto que sus padres no han querido involucrarse en el caso. El productor se encuentra en una prisión de California.

