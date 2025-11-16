Famoso actor es acusado de agredir y amenazar de muerte a su novia, ¿irá a la cárcel?

La industria del entretenimiento está conmocionada ante las graves acusaciones que enfrenta Zachery Ty Bryan, actor mayormente conocido por su participación en la serie de los 90 ‘Mejorando la casa’. Se le señala de, presuntamente, haber agredido y amenazado a su última pareja.

Zachery Ty Bryan / Redes sociales

¿El actor Zachery Ty Bryan irá a la cárcel por presuntamente agredir y amenazar a su novia?

Recientemente, el sitio TMZ compartió que la última pareja de Zachery Ty Bryan había solicitado una orden de restricción, alegando que el actor la violentaba y hasta la llegó a amenazar de muerte.

Según lo reportado por el sitio, la presunta víctima, aún sin identificar, salió por un periodo de tres meses con la celebridad a mediados de año. La chica ya había llamado a la policía después de un incidente en el que, supuestamente, él la agredió y amenazó.

La joven asegura que, en una ocasión, ambos estaban acostados y ella le mordió el pezón de broma. Esto enfureció a Bryan, quien la habría golpeado en repetidas ocasiones. También narró un incidente en el que él le habría dicho: “Cállate o te callaré”.

En otros sucesos violentos también se encuentra la vez en la que presuntamente habría rociado con cloro la cara de su mascota y la vez que golpeó una puerta de madera hasta romperla. Debido a esto, decidió terminar el romance y presentar la orden de restricción que fue aprobada hace algunos días.

Dicha orden tiene vigencia de cinco años y le prohíbe contactar o acercarse a la joven a un radio menor de 91 metros. Si bien hasta donde se sabe no hay cargos penales en su contra, versiones no oficiales apuntan a que existiría una investigación de por medio, la cual podría llevarlo a prisión, pues esta no es la primera vez que la celebridad es acusada de este tipo de actos.

Zachery Ty Bryan / Redes sociales

¿Qué otras acusaciones enfrenta el actor Zachery Ty Bryan?

En 2021, fue declarado culpable por agredir y estrangular a su entonces novia. Fue sentenciado a 3 años de libertad condicional y fue obligado a tomar un programa para agresores. Asimismo, se le prohibió tener contacto con la víctima.

En 2023, se declaró culpable por violencia doméstica. Como parte del acuerdo, pasó 7 días en prisión y se le condenó a 36 meses de libertad condicional que, si llegaba a violar, recibiría hasta 20 meses en la cárcel.

Un año después, se le arrestó por conducir en estado de ebriedad. El caso sigue en proceso. A principios de este año, fue detenido nuevamente por violencia doméstica. Aunque fue liberado, el proceso sigue.

Debido a sus antecedentes, se especula que podría recibir una sentencia de prisión. Sin embargo, aún no hay declaraciones oficiales por parte de la celebridad o su equipo.

Zachery Ty Bryan / Redes sociales

¿Quién es Zachery Ty Bryan?

Zachery Ty Bryan es un actor y productor estadounidense. Nació el 9 de octubre de 1981 y actualmente tiene 44 años. Inició su carrera en 1990, cuando ingresó a la serie ‘Mejorando la casa’. También ha estado en otras producciones como:

Smallville

Carrie 2

Rápido y furioso: Reto Tokio

Con el tiempo, se alejó de la actuación y se enfocó más en la producción y fundó una compañía llamada Lost Lane enfocada en cine y contenidos digitales.

En 2007, se casó con Carly Matros, con quien tuvo 4 hijos. Se divorciaron en 2020. Luego inició una relación con Johnnie Faye Cartwright, con quien tuvo más descendencia. Terminaron al poco tiempo.

