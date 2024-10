Octavio Ocaña, a tres años de su muerte, su hermana lo recuerda y hace fuerte revelación

Hoy se cumplen tres años de la trágica muerte de Octavio Ocaña, quien interpretó al entrañable Benito Rivers en la serie ‘Vecinos’, y cuyo deceso conmocionó tanto a la comunidad artística mexicana como a millones de fanáticos.

Desde los cinco años, Octavio Ocaña construyó una sólida carrera en el medio, convirtiéndose en una figura querida y recordada por el público.

Su partida, totalmente inesperada, resultó impactante y estuvo rodeada de controversia debido a las inconsistencias en las versiones oficiales.

La CNDH concluyó que un uso excesivo de la fuerza policial derivó en la muerte de Octavio Ocaña / Televisa

Familia de Octavio Ocaña exigió justicia y abrió investigación

El 29 de octubre de 2021, Octavio Ocaña perdió la vida en circunstancias que, según las autoridades, se debían a un disparo accidental realizado con un arma que él mismo portaba mientras intentaba defenderse en una persecución policial. Sin embargo, esta versión oficial nunca convenció a sus familiares ni a sus seguidores. Las impactantes imágenes de Ocaña con una herida en la cabeza despertaron una fuerte indignación en la sociedad, que exigió a las autoridades esclarecer el caso.

Se revela que policías estaban involucrados en la muerte de Octavio Ocaña

La familia Pérez Ocaña, no conforme con la explicación ofrecida por autoridades, inició sus propias investigaciones. Meses después, se reveló un informe pericial, realizado por expertos contratados por la familia, que contradecía la versión oficial. Según este informe, el disparo que acabó con la vida del actor no fue auto-infligido, sino que provino de uno de los policías involucrados en la persecución.

Octavio no se disparó solo, sino que alguien le disparó, y hasta el momento ya se encuentra de tenido un presunto culpable, y otro está prófugo de la justicia, por ende se solicitó a la INTERPOL su apoyo para su localización. / Luis Pérez

Octavio Ocaña: Un policía sigue prófugo de la justicia

Tras este giro en las investigaciones, uno de los policías involucrados en la muerte de Octavio fue identificado como Leopoldo ‘N’, quien actualmente se encuentra detenido y sujeto a proceso legal. Sin embargo, el caso aún no ha sido cerrado y un segundo policía, señalado como co-responsable de los eventos, sigue prófugo de la justicia. La familia de Ocaña continúa exigiendo justicia completa y que se esclarezcan los detalles de lo ocurrido esa noche.

El actor Octavio Ocaña perdió la vida tras una persecución con la policía de Cuatitlán, Izcalli, el 29 de octubre del 2021. Desde ese entonces su familia busca justicia. / Luis Pérez

Bertha Ocaña no cree perdonar a los responsables de la muerte de Octavio

Bertha Ocaña, hermana de Octavio, ha expresado públicamente su dolor y el complicado proceso de duelo que ha vivido desde entonces. En una reciente entrevista, reveló que, a pesar del tiempo transcurrido, no ha sido capaz de perdonar a quienes considera responsables de la muerte de su hermano.

“De mi parte nunca va a existir un perdón a las personas que provocaron la muerte de mi hermano; suena fuerte, pero es mi sentir”, comentó Bertha a ‘Venga la alegría’

“Creo que tal vez no me gustaría vivir con esto, pero he aprendido a vivir con esto a pesar del tiempo que ha pasado”, agregó Bertha.

Para Bertha, quien debió enfrentar el doloroso momento de reconocer el cuerpo de su hermano, la experiencia ha sido la más difícil de su vida. “Fue el momento más difícil de mi vida, sin duda. No esperas que te suceda alguna vez, por lo menos no así. Pienso que eran los planes de Dios, pero no era la manera”, compartió en la entrevista.

¿Qué ha pasado con el caso de Octavio Ocaña?

Tres años después, Bertha asegura que el proceso sigue siendo complicado y que aún quedan pendientes importantes en el caso.

“No se ha podido dar continuidad a nuestro caso. Seguimos esperando una respuesta respecto a la reparación del daño, que la Fiscalía incremente la recompensa para capturar al policía que está prófugo, que es quien provocó el accidente”. Bertha Ocaña

A tres años de la pérdida de Octavio Ocaña, el recuerdo del joven actor sigue vivo en la memoria de sus fans, quienes comparten con la familia su exigencia de justicia. La comunidad artística y sus seguidores esperan que algún día la familia pueda encontrar la paz que tanto ha buscado desde aquella fatídica noche.

