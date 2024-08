Pedro Sicard fue elegido directamente por el productor de ´El ángel de Aurora´ desde que leyó la historia

Uno de los personajes favoritos del público de ´El ángel de Aurora´ es Fabrizio Morga Carballo, exesposo de Jezabel (Marisol del Olmo), quien lo manipuló para hacerle creer que había cometido un terrible crimen, situación que lo sumergió en una profunda depresión, hasta el punto de terminar internado en un hospital psiquiátrico.

Pero este personaje escapó de esa institución para buscar a su hijo Demián (José Pablo Minor) y tratar de recuperar su cariño, pero antes deberá combatir las mentiras que Jezabel construyó a su lado.

Este papel es interpretado con Pedro Sicard quien habló con TVNotas sobre esta participación: “Estoy feliz de estar en este proyecto que es el primero que hace Roy Rojas como productor general. Tenemos una gran historia original y un elenco maravilloso que se logró conjuntar”.

Sobre cómo llegó este personaje a su vida, nos dijo: “Roy conocía mi trabajo, mi trayectoria, y cuando leyó la historia pensó en mí y me lo ofreció directamente. Me contó de la trama, el elenco y todo me sedujo. No dudé en dar el sí”.

Le preguntamos qué fue lo que más le sedujo de este personaje y nos respondió: “Lo complejo de realizarlo. Es todo un reto. Es muy diferente de lo que Pedro Sicard ha hecho en las telenovelas y eso me da una posibilidad actoral de sacar otra faceta. Hay escenas muy dramáticas y fuertes”.

CLAKETAZO DEL INICIO DE GRABACIONES DE LA NUEVA TELENOVELA LLAMADA EL ANGEL DE AURORA, CON JORGE SALINAS, NATALIA ESPERON ENTRE OTROS. / @AlexIsunza/TVNOTAS

Una de sus motivaciones para aceptar este personaje fue volver a trabajar con Marisol del Olmo con quien hace unos años compartió escenas en la telenovela ´Te acuerdas de mí´: “Hacemos una química actoral muy padre juntos. Es una extraordinaria compañera y fue un placer cuando me dijeron que ella también estaría”.