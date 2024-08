Famoso actor pone en venta su lujosa camioneta porque no tiene para pagar la gasolina

Después de enfrentar un colapso tanto en su carrera como en su vida personal, el actor Armie Hammer, conocido por su papel en películas como ‘Call me by your name’ ha tomado la difícil decisión de vender su querida camioneta porque ya no le alcanza para pagar la gasolina

“He amado esta camioneta intensamente”, confesó Hammer antes de ponerla en venta. Sin embargo, la razón detrás de esta decisión va más allá de un simple cambio de vehículo: “No puedo pagar la gasolina”, reveló la estrella de Hollywood.

Armie Hammer, en crisis tras escándalo en su carrera

Las dificultades económicas de Hammer se han intensificado tras el escándalo que involucró acusaciones graves de abuso y violencia física, lo que resultó en la cancelación de múltiples proyectos y la ruptura de su contrato con su agencia de representación. Además, estas acusaciones afectaron su vida personal, provocando su separación de Elizabeth Chambers, con quien tiene dos hijos.

Checa: Alejandra Guzmán defiende a Luis Enrique en polémica sobre su paternidad: “La verdad va a salir”

Poster promocional de Call Me By Your Name. / IMBD

En junio de 2021, el actor ingresó a una clínica de rehabilitación para tratar sus adicciones al se... o y sustancias. Desde entonces, Hammer perdió estrepitosamente su estatus en Hollywood y cayó en la ruina. Se mudó a las Islas Caimán, donde trabajó en un hotel para ganar dinero y mantener a su familia. “La realidad es que está totalmente arruinado”, informó el Daily Mail.

Mira: LCDLFM: Kunno teme por la seguridad de Briggitte y Gala ¡cree que Adrián Marcelo podría agredirlas!

Armie Hammer vende su camioneta para enfrentar la crisis económica

Recientemente, Hammer regresó a Los Ángeles y compartió en un video de Instagram su decisión de vender su camioneta GMC Sierra 1500 Denali del 2017, la cual se compró como regalo de Navidad . “Le he puesto $400 o 500 dólares de gasolina y no puedo pagarlo”, comentó

Armie reveló que planea reemplazarla con un auto híbrido más pequeño, que requerirá menos combustible. “Probablemente le pondré $10 de gasolina al mes. ¡Nuevos comienzos! Es mi cumpleaños mañana”, añadió.

El actor, quien ahora tiene un nuevo departamento en Los Ángeles, también abordó las acusaciones de abuso en una entrevista con Piers Morgan Uncensored, donde habló sobre sus addiciones y de una relación extramarital que contribuyó a su divorcio de Chambers en 2023.

Mira: Amigos de Adrián Marcelo se burlan de Arath de la Torre y su crisis de ansiedad: “Ya no aguanto”