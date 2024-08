Amigos de Adrián Marcelo se burlan de Arath de la Torre y su crisis de ansiedad: “Ya no aguanto”

Una de las cosas que más dio de qué hablar en la pasada gala de eliminación en ‘La casa de los famosos México’ fue la crisis de ansiedad que sufrió Arath de la Torre, poco después del posicionamiento de Adrián Marcelo.

El influencer aseguró que el conductor de ‘Hoy’ no tendría que estar en el reality, pues no tiene “necesidades económicas”. Si bien el también actor le respondió con calma que no era nadie para juzgar su vida, al ver un video de sus hijos en el zoom de eliminación, se quebró.

Arath, al borde de las lágrimas, expresó su deseo de salirse del reality, pues ya no aguantaba los “juegos sucios”. Aunque lograron tranquilizarlo, el momento fue muy comentado en redes sociales.

Algunos afirmaron que la celebridad “fingió” su crisis de ansiedad para “quedar bien” con el público, otros aseguraron que Adrián Marcelo y sus “estrategias bajas” estaban mermando su salud mental.

Los sentimientos se apoderan de #ArathDeLaTorre y dice que 'ya no puede más' 😔💔#LaCasaDeLosFamososMx, de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIX 📺📱 pic.twitter.com/II4vzawqSC — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 26, 2024

Iván ‘la Mole’ y Franco Escamilla se burlan de Arath de la Torre

En medio de todo esto, Iván ‘la Mole’ y Franco Escamilla, quienes son grandes amigos de Adrián Marcelo y no han dudado en defenderlo ante las críticas, se habrían burlado de lo sucedido con Arath de la Torre.

A través de una transmisión para redes sociales, se puede ver a los comediantes “recreando” el comentado momento. Franco toma de la mano a Iván y le dice “tú eres el número uno en mi corazón”.

Ante esto, ‘la Mole’ responde “eso, por eso te amo” para después hacer los ademanes que Arath hizo durante su crisis y gritar “ya no aguanto”. Tras esto, ambos estallaron en risas.

Esta “actuación” generó mucha controversia entre los internautas. Si bien algunos respaldaron la broma, otros lamentaron que los cómicos se “burlaran” de un “tema tan delicado” como lo es la salud mental.

“Son los que Televisa no quiso”, “Sabemos que lo de Arath fue fingido”, “Le creí más a la Mole chida que a Llorath”, “Pero si Franco se pone a llorar en el escenario diciendo que tiene depresión”, “Puro menso cree que estos dan risa”, resaltaron algunos usuarios.

Iván ‘la Mole’ es criticado por pedir ayuda para Adrián Marcelo

Previo a esto, Iván ‘la Mole’ usó su Instagram para explicar que no había mandado carritos para mostrar su apoyo a Adrián Marcelo por la distancia, pues él es de Monterrey y el concurso se lleva a cabo en CDMX.

No obstante, prometió “recompensar muy bien” a aquellos que vivan en CDMX y manden apoyo a su amigo.

Esta petición fue sumamente criticada en redes sociales. La mayoría de los internautas afirmó que era “patético” pagar para que ayuden al influencer.

