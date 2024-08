Briggitte Bozzo no confía en Sabine Moussier porque siente que es: “medio maquiavélica”

El cuarto Mar, liderado por Arath de la Torre y compuesto por Mario Bezares, Gala Montes, Karime Pindter y Briggitte Bozzo, está buscando reforzar su posición en la competencia.

Con el objetivo de fortalecer su estrategia contra el cuarto Tierra, integrado por Adrián Marcelo, Mariana Echeverría, Ricardo Peralta, Gomita, Sian Seong y Sabine Moussier, el equipo ha considerado seriamente acercarse a Sabine Moussier para invitarla a unirse a sus filas.

Karime Pindter ya dio el primer paso al invitar a Sabine a unirse al cuarto Mar, con la esperanza de que su presencia les ayude a equilibrar la competencia. Sin embargo, no todos en el cuarto Mar están completamente de acuerdo con esta idea. Brigitte Bozzo, una de las integrantes del equipo, expresó a sus compañeros que no confía plenamente en Sabine y preferiría que no la invitaran a unirse a su grupo.

A pesar de sus reservas, Briggitte dejó claro que entiende que la decisión debe tomarse como equipo y que no debería ser ella quien imponga su opinión.

Briggitte Bozzo dice que no confía en Sabine Moussier; no la quiere en cuarto Mar

“Con Sabine inténtelo, pero no sé si confío en ella al 100%, quizá un 30%. Es una decisión que no quisiera tomar yo, son tres contra uno. Intenten su estrategia. No es que me caiga mal, he tenido lindas conversaciones con ella, pero hay acciones suyas que no me gustan. No me gustaría que estuviera en el cuarto porque cambia la energía, y aunque siento que es buena y linda, también es medio maquiavélica”, comentó Briggitte.

Hasta el momento, Sabine Moussier ha rechazado la invitación de unirse al cuarto mar, manteniéndose leal a su equipo, Tierra.

Sin embargo, la propuesta ha generado controversia en las redes sociales, donde muchos han criticado al cuarto Mar por intentar reclutar a Sabine, considerando que la actriz siempre ha mostrado su apoyo al team tierra.

Briggitte está siendo la más inteligente y la que mejor olfatea las cosas del Cuarto Mar.



En redes elogian la inteligencia de Briggitte Bozzo

Al mismo tiempo, Brigitte Bozzo ha sido elogiada por su inteligencia y cautela al no confiar plenamente en Sabine, destacando su capacidad para detectar posibles riesgos en la estrategia del equipo. “Briggitte la única que piensa las cosas claras”,"Briggitte sabe cosas”, se lee entre los comentarios de redes sociales como X.

Esta situación ha añadido una nueva capa de tensión en la competencia, dejando a los espectadores a la expectativa de cómo evolucionará la relación entre los equipos y qué decisiones tomarán en su búsqueda por el triunfo por sus alianzas.

