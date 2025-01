Yuri ya organizó todo para su último adiós tras el fallecimiento de Dulce: “La muerte hay que hablarla”

El pueblo mexicano sigue conmocionado por el sensible fallecimiento de Dulce, quien perdió la vida el pasado 25 de diciembre tras haber estado un mes hospitalizada por una cirugía para tratar las secuelas de una neumonía en uno de sus pulmones y el fatal hallazgo de cáncer.

Este hecho no solo ha causado dolor entre sus más fervientes fanáticos, también hizo que Yuri reflexionara acerca de su propio deceso.

En entrevista para ‘Hoy día’, la cantante reconoció que la pérdida de Dulce le dolió bastante, pese a que no eran muy cercanas, e incluso la hizo reflexionar sobre el tema de la muerte.

Dulce / FB: Dulce la cantante

Yuri habla sobre el fallecimiento de Dulce

La intérprete de ‘Detrás de mi ventana’ mencionó que, tras el deceso de Dulce, se planteó como objetivo cuidar más de su salud este año y pasar más tiempo con su familia.

“La partida de Dulce me dolió mucho, sin ser mi amiga, ojo, pero me movió mucho el tapete de decir ‘bájale, Yuri, mañana ya no estás’”, expresó.

Yuri confiesa que ya tiene planeado su último adiós

La también actriz admitió que ya ha hablado con su familia sobre lo que deben hacer en caso de su deceso, pidiéndoles que traten de estar tranquilos cuando ese momento llegue.

Yuri “Lo platicamos, (les digo) ‘si me pasa esto, tienen que hacer esto. Si esto sucede, sigan adelante’. La muerte hay que hablarla”

Yuri / Facebook: Yuri

Yuri fue sumamente criticada por el mensaje que dio tras el deceso de Dulce

Previo a estas declaraciones, Yuri compartió un emotivo video manifestando que estaba “en shock” por la muerte de Dulce, pues dentro de poco darían un concierto juntas.

“Estoy en shock en #icónicatour era una de mis invitadas, ya no se pudo lograr. Esto me enseña a valorar más el tiempo en familia, disfrutar más la vida, no sabemos cuando partiremos”, apuntó.

Si bien sus palabras tenían una buena intención, muchos internautas la acusaron de “hacer que todo se trate sobre ella”, tachándola de ser una persona “egocéntrica”

Por supuesto, la famosa no se quedó callada y, a través de redes sociales, lanzó una serie de mensajes afirmando que ya no toma en cuenta las críticas, principalmente por su salud.

“Hay gente en las redes que se les olvida que uno no los conoce en la vida real. Me iba a enojar, pero me acordé de que, a mi edad, ya me puede dar una embolia, un derrame o quedarme la boca chueca y me calmé. El silencio a veces es la mejor burla, la mejor respuesta y la mejor puñalada”, apuntó.

