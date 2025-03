Luego de que la sobrina de Yuri y su familia lo perdieran todo, ahora Lu Valenzuela logró ser cantante

Lu Valenzuela, sobrina de la cantante Yuri, confesó en una reciente entrevista que siempre ha tenido el soporte incondicional de su madre, y que su tía, ni antes ni después del fallecimiento de su padre, Carlos Valenzuela Canseco, ha participado en su intención de ser cantante.

Lu Valenzuela se ha forjado sola en la música, como cantante y compositora

Desde su adolescencia, Lu ha intentado forjar su carrera como cantante. En sus primeros pasos en la música, su abuela, Dulce Canseco, supervisó su desarrollo artístico. Sin embargo, poco después de la muerte de su padre en un accidente vial, la joven recibió una noticia inesperada.

“Mi abuela me citó un mes y medio después del fallecimiento de mi padre para hablar con ella en su casa, donde yo ensayaba diario. Nos pasó a su oficina a mi mamá y a mí, y nos dijo: ‘Tú en mi casa siempre serás mi nieta, pero a partir de hoy, no más como mi artista porque tu tía habló conmigo y ella no está de acuerdo con que yo te siga manejando’”, contó Lu en una entrevista reciente.

Lu Valenzuela contó cómo fue que se enteró que su tía no la quiso apoyar en el medio artístico / Instagram

Yuri decidió no involucrarse en la carrera musical de su sobrina, Lu Valenzuela

Yuri, en su momento, expresó públicamente su decisión de no involucrarse en la carrera artística de su sobrina, argumentando que no quería ser responsable si tomaba malas decisiones en el futuro.

“No quiero que el día de mañana, la madre diga: ‘Por culpa de la Yuri mis hijas se metieron en las drogas o andan en esto’. No es mi responsabilidad. Ya están grandes y saben qué es lo bueno y lo malo, pero siempre le quieren echar a uno la culpa”, declaró la cantante en su momento a TVNotas.

“No, no soy egoísta, cuando ustedes vivan lo que yo viví con mi familia, me van a dar la razón. El ambiente artístico es algo muy hermoso, pero tiene cosas muy duras y una de las cosas duras de las que yo me arrepiento es que no pude compartir mucho con mi hermano, porque él estaba trabajando y yo andaba en las giras; y yo no quiero que mis sobrinas lo vivan… por eso no es egoísmo, porque son mi sangre y cuando alguien lleva tu sangre, te duele y por eso yo no las voy a apoyar. Si ellas tienen talento, éste las va a sacar a flote, así pasó conmigo”, dijo Yuri en aquella ocasión.

Yuri no quiso apoyar a sus sobrinas para evitar reclamos en el futuro / Redes sociales

Lu Valenzuela logró ser cantante pese a las adversidades

Lu Valenzuela también recordó las adversidades económicas que enfrentó junto a su madre tras la muerte de su padre.

“Perdimos absolutamente todo y regresamos con nuestros abuelos, que nos brindaron lo poco o mucho que tenían. Mi mamá y yo nos turnábamos para dormir en el suelo y en el sofá. Llegamos a trabajar en los tianguis, en el comercio informal, vendíamos de todo: playeras, smoothies preparados”, contó.

A pesar de las dificultades, la joven destacó que su madre siempre estuvo presente para apoyarla y brindarle amor incondicional.

“Mi mejor amiga siempre ha sido y será mi mamá. No necesito más amigas. En el caso de Yuri, sólo nos veíamos en cenas o Navidades, pero nunca hubo una relación estrecha”, indicó.

A pesar de la distancia, Lu Valenzuela no cierra la puerta a un posible acercamiento con su tía sin rencores: “Yo no tengo problema con absolutamente nada y, por supuesto, si en un futuro quisieran regresar a platicar conmigo, estoy totalmente abierta. No tengo ningún rencor”, concluyó.

Lu Valenzuela también rechazó frente a las cámaras “De primera mano” la posibilidad de interpretar a Yuri en una posible bioserie, pues ella, según dijo, es cantante y no actriz.

¿Quién es Lu Valenzuela?

Lu Valenzuela se define en sus redes sociales como cantautora, conductora, streamer, influencer y politóloga.



Tiene 25 años.



Es hija del hermano de Yuri, Carlos Valenzuela Canseco, empresario, quien murió en 2013, atropellado por un autobús en Insurgentes, en la colonia Juárez, en la Ciudad de México.



Lu Valenzuela debutó formalmente en agosto de 2024 con temas propios y un homenaje a su tía, Yuri. Lo definió como una mezcla de géneros.



Lu se presentará en un show en mayo de 2025.

