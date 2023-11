Laura Pausini opina sobre el cover que realizó Rauw Alejandro de su tema Se fue ¿Le gustó?

El pasado 16 de noviembre, Rauw Alejandro dio mucho de qué hablar a raíz de que interpretó su propia versión del tema Se fue durante la 24ª edición de los Latin Grammy, como homenaje a Laura Pausini, quien fue una de las galardonadas de la noche.

Si bien el reguetonero tenía buenas intenciones, su cover fue víctima de muchos comentarios negativos en redes sociales, pues muchos lo acusaron de haber “arruinado un tema tan emblemático”.

La presentación del cantante también causó mucha controversia debido a que su expareja, Rosalía, se encontraba presente y varios consideraron que el puertorriqueño aprovechó el emotivo momento para dedicarle la canción.

En medio de toda la polémica, Laura Pausini dio su contundente opinión sobre la interpretación de su colega y, para sorpresa de todos, aseguró que le agradó bastante, incluso más que la suya, la cual se estrenó hace 30 años.

“(Rauw Alejandro me dijo) No te voy a dar el premio, pero haré una sorpresa. Después de mi premio, empieza a sonar Se fue. Déjame decirte algo, me gustó más su versión que la mía. Es la verdad, es que mi versión es de hace 30 años y cuando la escucho ahora la siento muy lenta. Esa es bellísima” Laura Pausini en Cadena Dial

Al preguntarle si grabaría la canción a dueto con Rauw, simplemente se limitó a sonreír y decir que no puede afirmar o negar nada hasta que haya algo concretado: “Hasta que no grabamos, no sabemos. Sería bellísimo”, mencionó.

Cabe destacar que, hace algunos años, Pausini relanzó varios temas suyos en colaboración con algunos colegas. Una de las más populares fue Víveme, junto a Alejandro Sanz.

Las palabras de la intérprete emocionaron a todos los fanáticos de Rauw Alejandro y la mayoría pidió una versión colaborativa del tema.

“A todos los que criticaron y decían que diría Laura Pausini. Ahí está”, “Necesitamos la versión completa”, “Ojalá se animen”, “Se nos viene el remix de Se fue”, “Son los mejores”, “Haznos ese favor”, “Quedaría espectacular”, señalaron algunos comentarios.

Laura Pausini no descarta un dueto con Rauw Alejandro / Facebook: Rauw Alejandro

