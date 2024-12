Alejandro Sanz presume su primer árbol de Navidad junto a su novia Candela Márquez con romántica foto

Alejandro Sanz cierra el 2024 con broche de oro, no solo en lo profesional, sino también en el ámbito personal. Tras haber conquistado corazones con su música, el cantante español ha encontrado el amor nuevamente al lado de Candela Márquez.

La relación entre ambos parece ir viento en popa, con gestos de complicidad y momentos compartidos que no pasan desapercibidos. Uno de esos instantes fue protagonizado recientemente mientras el artista preparaba la decoración navideña en su hogar, una tradición que dejó ver a través de sus redes sociales.

Alejandro Sanz presume espíritu navideño con Candela Márquez

El pasado 2 de diciembre, Alejandro Sanz compartió con sus seguidores de Instagram un vistazo a los preparativos navideños en su casa. En una publicación cargada de alegría, Sanz escribió:

“Queda inaugurada la temporada del posado navideño. No sé si empieza en noviembre, diciembre o casi junio. Lo que sí sé es que en Navidad lo compartido se convierte en felicidad. Quiero ver los vuestros”.

Alejandro Sanz y Candela Márquez con Juanes en los Latin Grammy. / Facebook: Alejandro Sanz y Candela Márquez

El mensaje, acompañado de imágenes llenas de calidez, reflejaba el entusiasmo de Alejandro por estas fechas tan especiales. En un video, el cantante apareció cantando y gesticulando divertido, con una tira de luces colgando sobre su pecho. Las imágenes mostraban también momentos entrañables en compañía de su familia y su pareja.

Alejandro Sanz y Candela Márquez / Facebook: Alejandro Sanz y Candela Márquez

Alejandro Sanz pone su árbol con Candela Márquez

Entre las fotos compartidas, una en particular llamó la atención de sus seguidores. En ella, Alejandro se encontraba decorando el árbol de Navidad junto a una de sus hijas, fruto de su matrimonio con Raquel Perera. La escena, llena de sonrisas y alegría, fue un recordatorio del fuerte lazo familiar que el cantante mantiene.

Pero no solo su hija fue parte de este momento especial. La última imagen del carrete reveló que Candela Márquez, su pareja, también participó activamente en la decoración. En la fotografía, se podía ver a Alejandro y Candela riendo y jugando mientras colocaban luces y adornos al árbol. Mientras él lucía relajado con una camiseta negra, la actriz sumó un toque navideño a su atuendo con detalles en rojo, el color emblemático de la temporada.

Alejandro Sanz y Candela Márquez / Facebook: Alejandro Sanz y Candela Márquez

Alejandro Sanz y Candela Márquez en Madrid

Aunque Alejandro no especificó dónde se encontraba, se presume que las imágenes fueron tomadas en su hogar en Madrid, donde tiene su residencia principal. Estas suposiciones tomaron fuerza cuando Candela Márquez fue vista ese mismo día en la capital española.

La actriz fue captada paseando con su mascota, Duna, mientras hacía algunas compras navideñas. Abrigada por el frío madrileño, Candela visitó una boutique y salió con una bolsa de la tienda, probablemente con un nuevo vestido para lucir en alguna celebración próxima.

Candela Márquez / Facebook: Candela Márquez

Alejandro Sanz y Candela Márquez: Así comenzó el romance

A finales de octubre, al cantante Alejandro Sanz y a la actriz Candela Márquez los cacharon en Miami derrochando amor, con lo cual comenzaron a desatarse una serie de rumores sobre un romance, mismo que no tardaron en confirmar días después con una fotografía con sus manos entrelazadas.

En exclusiva para TVNotas, una fuente cercana a la pareja nos reveló que: “Se conocieron por redes sociales. Candela lo seguía desde hace muchos años, pero él de pronto le dio follow (seguir) y empezaron a platicar. Resulta que los dos estaban en España por cuestiones de trabajo. El la invitó a tomar un café y se dio el flechazo en el momento que se vieron. La plática fluyó y fluyó de tal manera, que desde ese día no se han soltado”.

“Candela tenía planeado quedarse en Madrid para buscar proyectos, pero le pegó tanto el amor, que cambió su plan y ahora vive en Miami en la casa de Alejandro. Se convirtió en la señora de la casa”.

Según nuestro contacto, para Alejandro Sanz fue difícil superar su ruptura con Rachel Valdés, por ello le escribió su más reciente canción ‘Palmeras en el jardín’.

“Aunque parezca increible, Alejandro se siente solo. No ha podido encontrar el verdadero amor. Se ha llevado muchas decepciones. Así que tomará precauciones para no repetir historias. Una de las causas por las que rompió con su ex, fue porque ésta le exigía matrimonio e hijos. Candela no podrá esperar eso. Él lo dejó claro. Eso no evita que Alejandro se desviva por ella. Se la pasa consintiéndola en todo”.

