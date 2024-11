Candela ya vive en la casa de Alejandro Sanz en Miami, ¡pero con estrictas advertencias!

Después de un año cuatro meses que Alejandro Sanz confirmó su rompimiento con la cubana Rachel Valdés, con quien sostuvo una relación de 3 años, la novedad es que el cantante inició un noviazgo con la actriz española Candela Márquez.

La primera vez que vimos públicamente al cantante con Candela fue durante su visita a David Beckham en el estadio Fort Lauderdale en Florida, en el partido del Inter Miami y el New England Revolution, el 19 de octubre. Un amigo cercano al cantante nos cuenta:

“Se conocieron por redes sociales. Candela lo seguía desde hace muchos años, pero él de pronto le dio follow (seguir) y empezaron a platicar. Resulta que los dos estaban en España por cuestiones de trabajo. El la invitó a tomar un café y se dio el flechazo en el momento que se vieron. La plática fluyó y fluyó de tal manera, que desde ese día no se han soltado”.

“Candela tenía planeado quedarse en Madrid para buscar proyectos, pero le pegó tanto el amor, que cambió su plan y ahora vive en Miami en la casa de Alejandro. Se convirtió en la señora de la casa. Ya hasta invitó a sus mejores amigas a pasar un fin de semana, mientras él estaba de gira de trabajo”.

“El está fascinado con su belleza, pero eso no significa que esté enamorado. Estaba aburrido y llevaba más de un año sin una relación formal. El rompimiento con Rachel le dolió mucho. Por eso escribió la canción ‘Palmeras en el jardín’”.

“Aunque parezca increible, Alejandro se siente solo. No ha podido encontrar el verdadero amor. Se ha llevado muchas decepciones. Así que tomará precauciones para no repetir historias. Una de las causas por las que rompió con su ex, fue porque ésta le exigía matrimonio e hijos. Candela no podrá esperar eso. Él lo dejó claro. Eso no evita que Alejandro se desviva por ella. Se la pasa consintiéndola en todo”.

Alejandro la presentó oficialmente con sus amistades en la fiesta de cumpleaños del actor Paco León en Miami: “Varios de ellos no aceptaron a Candela. Es entendible. Todo ha sido muy rápido. Llevan poco más de un mes y ya viven juntos. Obvio que a todos asombra”.

“Suponiendo que la relación no prospera, Candela ya ganó pues cambió de status. Seguramente ahora cobrará más por su trabajo por ser novia de una figura como él”, concluyó.

¿Quién es Candela Márquez?

La actriz española, de 36 años,comenzó su carrera a los 8 años haciendo comerciales.

A los 20 años trabajó por primera vez como actriz en la serie La fuga y después en Aída.

En México comenzó a hacer telenovelas como Muchacha italiana viene a casarse y en 2022 participó en Las estrellas bailan en Hoy.

Ha estado relacionada sentimentalmente con:

Salvador Zerboni. La relación fue fugaz. Él la tachó de inmoral.Supuestamente le fue infiel.

Adrián Uribe. Se dijo que él le había sido infiel. También se dijo que la dejó por interesada.

Luis Potro. Fue a principios de 2023. La habría tronado porque le fue infiel.

Se le relacionó con Luis Felipe Tovar, pero ambos han asegurado que solo son muy buenos amigos.

