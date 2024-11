Alejandro Sanz estalla por las comparaciones entre Shakira y Candela Máquez, su novia, ¿No la supera?

Alejandro Sanz y Candela Márquez oficializaron su relación de pareja hace tan solo unas semanas. ¡Se vieron más que enamorados!

Aunque, al principio se trataba de meras especulaciones, una revista de circulación internacional difundió fotografías de ellos dos juntos. Lo que intensificó los rumores de un romance entre ambos españoles.

Eso no es todo, en redes sociales también se mostraron muy cariñosos. Él comentaba cosas románticas en las fotografías de Márquez.

Instagram

Te puede interesar: Exesposa de Alejandro Sanz, a la que le puso el cuerno, reacciona al romance del cantante con Candela Márquez

Alejandro Sanz y Candela Márquez oficializan su relación de pareja

Poco después, el intérprete de ‘Corazón partido’ y la actriz hicieron oficial su relación de pareja con una bonita fotografía en su cuenta oficial de Instagram.

Como era natural, algunos usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar a este romance. Aunque la mayoría celebró que Alejandro se esté dando una nueva oportunidad en el amor, algunos no pudieron evitar comparar a Candela con Shakira.

“Mi niña, ya te extraño. Nos vemos pronto. No hay manera de explicar lo que no tiene explicación. La belleza exterior es evidente, la interior requiere de una sensibilidad que no es fácil de entender. Cuanto más ruido, más te quiero”, dijo Alejandro en una publicación de Marquéz.

Alejandro Sanz hace su primera aparición pública con su novia, la actriz Candela Márquez, en el evento de La persona del año en los Latin Grammy pic.twitter.com/SazKWBcJFX — Vaya Vaya (@vayavayatv) November 14, 2024

No te pierdas: Alejandro Sanz y Candela Márquez ¡con las manos en la masa! Ya no hay dudas ¡están saliendo!

Comparan a Candela Márquez con Shakira

Si bien, algunos fans de Sanz han manifestado que, supuestamente, siempre ha estado enamorado de Shakira. Incluso, en este momento habría estrenado un romance con la histrionisa española por su gran parecido con la colombiana.

Cibernautas señalaron que Alejandro “no supera” que la barranquillera solo lo vea como “un amigo” y no hayan tenido una relación de pareja, pese a su gran química.

Mira: Salvador Zerboni reacciona al romance entre Alejandro Sanz y su ex, Candela Márquez

Alejandro Sanz estalla contra internautas que comparan a Candela con Shakira

Lo anterior habría molestado de sobremanera al cantante. Por esta razón, no tardó en reaccionar a sus detractores en redes sociales. ¿Qué les dijo?

Alejandro Sanz respondió a un usuario de Instagram que reiteró la idea que de que no “supera” a la colombiana y por ello está en una relación con Márquez.

“Sanz no supera a Shakira, y como ella no le hizo caso, se agarró a esta que está igualita, pero sigue cantándole a la cubana que tampoco supera”, dijo el usuario.

Sanz no tardó en contestar al comentario y escribió:

“Pobrecito... Sumérgete... pero sumérgete mucho... Más... Tu lugar está ahí en el fondo. Donde nada importa, no más respirar y ahí vas a entender la mier... de tu comentario”. Alejandro Sanz

Como era natural, otros usuarios reaccionaron a las palabras de Alejandro. Aplaudieron que el cantante defendiera a su novia de esa manera. Por su parte, Shakira, así como Candela, no han expresado su postura con respecto a las fuertes comparaciones entre ellas.

Así fue el comentario: