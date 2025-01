Rauw Alejandro celebra su cumpleaños 32 con un impactante mensaje ¡Anunció nuevo tour mundial!

Este 10 de enero, Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, más conocido en la industria artística como Rauw Alejandro, quien es uno de los cantantes urbanos más exitosos del momento, celebra su cumpleaños número 32.

Para comenzar los festejos, el también compositos compartió un carrusel de fotografías junto a sus familiares y amigos, así como también de algunos momentos emblemáticos que ha vivido en los últimos meses.

En su post, también colocó una corta, pero emotiva reflexión sobre todo lo que ha experimentado a lo largo de su vida.

Rauw Alejandro / Redes sociales

¿Cuál fue el mensaje que escribió Rauw Alejandro con motivo de su cumpleaños 32?

“Que mucho he jodido. Que mucho he aprendido. Que mucho he crecido. Que mucho he vivido”, escribió junto a un “32” y un emoji de pastel de cumpleaños.

La publicación, que ya cuenta con casi un millón de reacciones hasta el momento, se llenó de comentarios deseándole todo lo mejor en este día tan especial.

Estos son algunos comentarios que se pueden leer en el post:

“Mi bebé cumpleañero”

“El único capricornio que importa”

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida”

“Mucha salud y bendiciones”

“Te amo”

“Ojalá te la pases de lo mejor este día”

Cabe destacar que el intérprete de ‘Se fue’ habría cumplido años con un nuevo romance. Si bien no ha confirmado un noviazgo, en septiembre se le vio besando a una chica de nombre Yasmin Barbieri. Desde ese entonces, se especula que ella es la nueva pareja de Rauw Alejandro.

Cabe destacar que, actualmente, Rauw Alejandro vive en Estados Unidos, por lo que se cree que allí festejará su cumpleaños.

Rauw Alejandro anuncia gira mundial para 2025 ¿Vendrá a México?

Previo a su mensaje de cumpleaños, el intérprete de ‘Algo mágico’ sorprendió a sus fans al anunciar que no solo lanzaría la segunda parte de su disco ‘Cosa Nuestra’, sino que también hará una gira mundial este año.

“2025 …WORLD TOUR …Cosa Nuestra II …y algo más “, escribió en su cuenta de la red social X .

Si bien no dio detalles sobre en qué países se presentará, los fanáticos no perdieron el tiempo y llenaron la publicación de solicitudes para que visitara sus ciudades. Por supuesto, entre los lugares más pedidos estuvo México, por lo que se espera que tome en cuenta la petición y dé algunos conciertos en tierras aztecas.

2025 …



WORLD TOUR …



Cosa Nuestra II …



y algo mas … — RAÚL (@rauwalejandro) January 8, 2025

Así fue la última visita de Rauw Alejandro a México

La última vez que el intérprete de ‘Santa’ dio un concierto en México fue a finales de noviembre, en el Flow fest.

Siendo uno de los artistas principales, cantó por primera vez en vivo los temas de su disco ‘Cosa Nuestra’.

De igual forma, el 22 de noviembre dio un concierto sorpresa en el Centro Histórico de la Ciudad de México, como una manera de consentir a sus fans mexicanos por el gran apoyo que le han dado a su carrera en los últimos años.

