Gael García impacta con radical cambio de look a sus 45 años, ¿qué se hizo? FOTO

Gael García Bernal dio mucho de qué hablar en las redes sociales después de que se robó los reflectores por su contundente cambio de imagen. ¡Nadie lo habría reconocido!

El actor y productor no ha tenido apariciones públicas recientemente. Sin embargo, el pasado fin de semana se volvió tendencia por asistir a la tan esperada pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Edgar Berlanga en la T-Mobile Arena de Las Vegas, junto a Diego Luna.

Diego Luna y Gael García / Redes sociales

Gael García Bernal sorprende con su radical cambio de look

Gael ha construido una exitosa carrera en la industria del cine a nivel nacional e internacional. Por esta razón, ha obtenido el reconocimiento de las personas a lo largo del tiempo.

En esta ocasión, lo que llamó la atención no fue su gran talento como histrión frente a las cámaras, sino su radical cambio de imagen. El cual no pasó desaparecido por nadie. Incluso, internautas manifestaron que no lo habrían reconocido en un primer instante.

Gael García / Instagram: @joseemiliogarcía

A través de sus redes sociales, el actor publicó algunas fotografías en las que presumió su asistencia al gran encuentro entre ‘el Canelo’ y Berlanga. Esto junto al afamado actor, Diego Luna.

Aunque el reencuentro de esta dupla fue celebrada por diversos internautas, la mayoría comentaron la apariencia de García.

En las imágenes se puede ver a Gael con una voluminosa barba grisácea y un cabello largo lleno de canas.

La situación no paró ahí, también se dejó ver con este look en la ceremonia de la 76.ª edición de los Premios Emmys.

Como era natural, los comentarios de usuarios en sus publicaciones no se hicieron esperar.

Gael García Bernal sorprende con nuevo look y en redes lo critican

En la caja de comentarios, algunos de sus fans lo llenaron de críticas por su apariencia a sus 45 años. Muchos subrayaron que se ve mucho mayor a la edad que tiene.

“Nuevo look de profesor de filosofía y letras...???”, “Ya está grande Gael :(“, “Eres my amor platónico Gael, no más que quítate esa barba porfis”, “Pareces de más edad”, “Apoco tienes 45? Te ves más grande”, “No te queda ese look”.

Al momento, Gael García no se ha pronunciado respecto a los comentarios por su cambio de imagen.