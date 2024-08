Faisy y Mariana Echeverría se encuentran luego de la salida de la conductora de LCDLFM, aseguran

Mariana Echeverría, quien recientemente fue eliminada de ‘La casa de los famosos México’, se enfrentó a una complicada realidad al volver al mundo exterior.

Este martes, Mariana y Faisy se reencontraron de manera sorpresiva luego de la controversia que les rodea luego de que se pelearan en ‘Faisy Nights’, programa del conductor en Unicable.

Recordamos que antes de su ingreso a LCDLFM, Faisy había admitido públicamente un distanciamiento con Mariana, luego de que en TVNotas contáramos que los integrantes de ‘Me caigo de risa’ habían tenido un fuerte enfrentamiento en una de las grabaciones de ‘Faisy Nights’ del que Mariana terminó saliendo después de la polémica.

Faisy y Mariana Echeverría durante los ensayos de Faisy Nights, tuvieron una fuerte discusión, sin embargo, la discusión subió de tono y hubo hasta insultos / Instagram: @faisynights

Aunque durante la estancia de Mariana en el reality show, Faisy intentó mantener una postura neutral, no pudo evitar responder a las preguntas de la prensa sobre el tema. “Mariana es la que ha ventilado eso en sus publicaciones antes de entrar a la casa, o en la entrevista de Yordi (Rosado). Yo lo que intento es tirar buena onda. Mariana es una persona con la que he convivido mucho tiempo de mi vida, hemos compartido nueve temporadas de *Me caigo de risa’ y a ella y todos los que están adentro (de LCDLF) les deseo lo mejor”, comentó días antes de la eliminación de Mariana.

Y agregó: “Lo que creo y he defendido, y que creo fue el inicio de la polémica entre Mariana y yo, es que cuando no estás cómodo con alguien, es válido moverse”, explicó.

Así fue el reencuentro entre Mariana Echeverría y Faisy

El tan esperado reencuentro entre los conductores sucedió el martes por la mañana en Televisa. Sin embargo, reportan que supuestamente la interacción entre ambos fue inexistente.

Y es que al parecer aunque los famosos estaban en el mismo lugar, no se encontraron cara a cara porque Faisy accedió a la televisora por una entrada diferente, mientras que Echeverría estaba conviviendo con Potro.

En este tenor, el periodista Hugo Maldonado, en su canal de YouTube, sugirió que Mariana pudo haber tomado medidas para evitar un encuentro directo con Faisy, aunque hasta el momento esto solo es una especulación.

Maldonado también reportó que Mariana optó por almorzar en el comedor de los empleados, algo que no es común en su rutina. Además, se especuló que la conductora habría condicionado a ciertos medios y creadores de contenido para evitar preguntas incómodas durante sus entrevistas, como la que tuvo en ‘Hoy’, donde fue duramente atacada por su comportamiento en el reality y lo dicho sobre Arath de la Torre, conductor del matutino.

