Faisy reaccionó a las críticas que ha recibido Mariana Echeverría por su actitud en LCDLFM

“La casa de los famosos México” lleva al aire poco más de una semana y las polémicas ya comenzaron. Una de las que más ha causado controversia es Mariana Echeverría.

Esto se debe a los comentarios sobre otros habitantes, en particula,r sobre Briggitte y Sabine Moussier. Además, la conductora también ha hecho alianzas con algunos miembros del reality show.

Antes de entrar al concurso se rumoró que Mariana Echeverría había tenido una fuerte pelea con Faisy, quien ha trabajado en varios proyectos junto a ella.

La participante de “La casa de los famosos México” fue la primera en abordar el tema y confirmó que su amistad tuvo una fractura. Sin embargo, no dio detalles sobre lo sucedido ya que aseguró que aún no está preparada.

Faisy y Mariana Echeverría durante los ensayos de Faisy Nights, tuvieron una fuerte discusión, sin embargo, la discusión subió de tono y hubo hasta insultos / Instagram: @faisynights

Faisy habla de la participación de Mariana Echeverría en “La casa de los famosos México”

Debido a esta situación, en una reciente entrevista con varios medios de comunicación, Faisy fue cuestionado sobre la actitud de Mariana en las primeras semanas del reality.

“Las entrevistas ahora son diferentes que hace dos meses. Todo el mundo me atacaba y yo me mantenía callado. Ahora me tiran buena onda y sigo callado porque creo que es lo correcto”. Faisy

El conductor de “Me caigo de risa” mencionó que la situación en el reality show se ha vuelto complicada y, desde su perspectiva, las cosas se están poniendo agresivas.

Faisy “Las cosas se están poniendo raras. Llevan dos semanas y parecería que llevan seis meses. Los veo muy agresivos”.

Faisy ha mostrado una actitud muy alzada y negativa con sus compañeros / Instagram: @faisynights

Faisy mencionó que no dirá nada más: “Trataré de mantenerme al margen y, si no tengo nada bonito que decir, me quedaré callado y no afectaré”.

Finalmente, Faisy mencionó que quienes han colaborado con él pueden comprobar que no es el tipo de persona que tiene conflictos con nadie.

Faisy “Que cuente lo que tenga que contar. También está bien que hable de mí. Llevo 28 años trabajando en muchos lugares, cine, teatro, en proyectos como conductor, como actor. Hay más de 40 hermanos disfuncionales. Igual pregúntenle a ellos”.

