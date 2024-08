Nicola explotó contra Ferka tras tratar mal a Wendy Guevara en un antro: “Es la última vez que le hacen eso”

Wendy Guevara y Ferka han estado en medio de la controversia. La actriz reprobó que los integrantes del ‘team Infierno’ opinaran negativamente de cómo algunos habitantes hablan mal de sus compañeros en la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’, cuando ellos hicieron lo mismo en su temporada.

Wendy Guevara no tardó en contestarle a Ferka. Aseguró que no solo el team ‘Infierno’ habló de ella, sino que lo hizo todo México.

Tras esta fuerte controversia, en redes sociales apuntaron que María Fernanda Quiroz, desde siempre, le tuvo celos a Wendy, ya que tenía una gran química con Jorge Losa, su ex.

Los rumores de esta situación aumentaron cuando la integrante de ‘las Perdidas’ reveló que sí siente atracción por Jorge Losa, incluso, el español la acompañaría a su natal León, Guanajuato, para que salieran en una cita, luego de que él regrese del reality ‘La isla’.

Eso no es todo, Guevara comentó que sufrió un maltrato de parte de Ferka cuando coincidieron en un antro.

¿Qué pasó entre Ferka y Wendy Guevara tras encontrarse en un antro?

En un en vivo con sus seguidores, Wendy recordó el día que vivió un incidente con Ferka en un antro. La famosa contó que coincidió con la actriz y su entonces pareja, Jorge Losa, así como Karla Díaz y su esposo. Sin embargo, la reacción de María Fernanda cuando ella la intentó saludar fue lo que derivó en una polémica.

“Voy a contar algo que no había contado en redes… Hace dos meses o tres nos encontramos a Jorge y a Ferka en un antro y ellos estaban con Karlita Díaz y su esposo… Llegamos Nicola, Agustín y yo con un amigo”, dijo Wendy.

La ganadora de ‘La casa de los famosos México’ apuntó que Ferka, aparentemente, estaba tomada. Por esta razón, habría reaccionado con ella de manera hostil.

“Yo llego y ella estaba, pues, tomada… Entonces yo llego y ella me quita las manos cuando yo la quería saludar… Ella me hizo caras. Estaba tomada a lo mejor”. Wendy Guevara

Agregó: “A mí me dijo Jorge. Le dijo a Nico que ella se había molestado porque él (Jorge) se quedó conmigo platicando. Entonces no sé si se molestó por eso”.

Nicola Porcella defendió a Wendy Guevara de los “malos tratos” de Ferka

Tras esta situación, Wendy Guevara contó que Nicola Porcella se enteró y no tardó en hablarle a Jorge para reclamarle por la actitud de María Fernanda con la influencer.

“Nicola ya andaba con copitas… Le marca a Jorge y le dijo: ‘Es la última vez que le hacen esa grosería… No anden con sus mam… Que saben que, si nosotros platicamos eso, luego los andan funando… ¿Por qué hacen eso?’ Nicola me defendió”. Wendy Guevara

“(Nicola dijo) No, pu… madre a mí me cag… que te hagan cosas. Y le dije: ‘No pasó nada. Estamos tomados, Nico, no hay ped… Y ya... Él se estresó poquito”, agregó.

Pese a que Guevara le pidió a Nicola que colgara, señaló que se sintió muy “importante” para el peruano.

Al momento, Ferka no ha dado a conocer por qué trató así a Wendy. Sin embargo, la controversia entre ellas sigue al rojo vivo.

