Actriz de Televisa perdió la audición por una terrible enfermedad “mal cuidada”

Hace unos días, se llevó a cabo la rueda de prensa de la obra ‘Dos locas de remate’. En esta puesta en escena, Dalilah Polanco es una de las integrantes del elenco. Aunque se encuentra muy feliz por su trabajo, también reveló ha tenido problemas en su estado de salud.

Si bien, la actriz ha enfrentado diversos obstáculos en su carrera, entre ellos un intento de abu…, lidiar con el Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y ahora habló acerca de la enfermedad “mal tratada” que le propició la pérdida de su oido derecho.

Francisco Mancera

No te pierdas: ¿Wendy Guevara y Jorge Losa, ex de Feka, andan? ¡Él irá a León, Guanajuato, con ella!

¿Qué le pasó a Dalilah Polanco que perdió la audición de su oído derecho?

En un encuentro con la prensa, la expareja de Eugenio Derbez, confesó que perdió la audición debido a que se contagió de paperas. Esta enfermedad le propició una contundente fiebre que le dejó secuelas.

“Lo mío no es un defecto, simplemente no escucho del lado derecho. En algún momento de mi vida tuve paperas, una fiebre mal cuidada y no por descuido de mi madre y padre”. Dalilah Polanco

La integrante de ‘La familia P. Luche’ recordó cómo fue esta trágica situación.

Francisco Mancera

“En algún momento de mi vida me pasó de una fiebre que no se dieron cuenta; se me pegó el tímpano hacia adentro, dejó de vibrar y entonces mi audición es pobre del lado derecho”, agregó.

Francisco Mancera

Mira: El ‘Capi’ Pérez hace parodia de Christian Nodal en redes sociales ¿El cantante le contestó?

¿Cómo ha luchado Dalilah Polanco con su pérdida de audición?

Pese a esta lamentable situación, Dalilah aseguró que no se derrumba ante la adversidad. Manifestó que aprendió a vivir con poca audición. Incluso, en su carrera como actriz. Además, apuntó que las personas que la rodean la han apoyado con su situación.

“No escucho con claridad y muchos compañeros se han dado cuenta, pero es algo que abrazas. Yo lo abrazo porque es parte de mí. Dalilah es así, Dalilah no escucha del lado derecho. La gente se tiene que adaptar un poquito y yo me adapto a ellos”, concluyó.

Así lo dijo Dalilah Polanco:

¡Dalilah Polanco reveló que sufre de problemas auditivos del lado derecho! 🧏🏻‍♀️ La actriz nos comparte detalles de esta discapacidad que desarrolló cuando era niña. 🙌🏼✨📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/nzhgIV3kjI — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 31, 2024

Mira: Guaynaa le habría sido infiel a Lele Pons, sobrina de Chayanne, con famosa actriz ¡Destaparon pruebas!

¿Qué son las paperas?

De acuerdo con Mayo Clinic, “las paperas, también conocidas como parotiditis, son una enfermedad viral contagiosa causada por el virus de las paperas. Esta enfermedad afecta principalmente las glándulas salivales, especialmente las glándulas parótidas, que están ubicadas cerca de las orejas”.

Síntomas Comunes:

• Hinchazón y dolor en las glándulas parótidas, lo que provoca la característica apariencia de “cara hinchada”