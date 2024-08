Biby Gaytán y Dalilah Polanco protagonizan la obra ‘Dos locas de remate’

Biby Gaytán y Dalilah Polanco son las nuevas protagonistas de la obra de teatro ‘Dos locas de remate’, que se presentará los martes y miércoles a las 20:00 horas, a partir del 14 de agosto en el Nuevo Teatro Libanés del sur de la CDMX. Las actrices, en conferencia de prensa que se realizó en el Parque Aztlán, dieron todos los detalles de esta divertida puesta en escena, producción de Morris Gilbert.

Dalilah explicó la divertida historia: “Mi personaje se llama ‘Catalina’, hermana de ‘Julia’ (Biby), que no se han visto en muchos años y se reencuentran por un asunto familiar. Lo que no logró la sangre lo logran con cosas que parecerían ajenas a la familia y es muy divertido. Pasa en muchas familias”.

Biby contó: “Todos los días aprendo mucho, porque Dalilah conoce muy bien el ‘timing’ de la comedia y disfruto mucho trabajar con ella. Es una obra que está muy bien escrita, tan inteligente y es un reto. Estoy muy ilusionada y agradecida con el productor y los directores”.

Francisco Mancera

Dalilah dijo: “Para mí el saber que voy a compartir el escenario con esta señora maravillosa, me hizo mucha ilusión. La conozco. Crecí con ella. Todo mundo sabe quién es Biby Gaytán y soy feliz. Le aprendo la disciplina. Yo soy una cosa muy Montessori y ella es más militarizada. Ella llega y pone, y yo tengo que ir ahí atrás (risas)”.

La actriz y cantante fue acompañada de su esposo, Eduardo Capetillo, quienes llevan 30 años de casados: “Mi marido es mi todo. Cuando se lo permite su trabajo, él me acompaña, y cuando a mí me lo permite el mío, yo estoy con él. Tratamos de cuidarnos. Ya estamos en una edad donde nos apapachamos todo el tiempo”.

Dalilah, por su parte, señaló: “Estoy muy contenta porque aparte de qué somos muy diferentes, las dos nos identificamos mucho con los personajes. Siempre los polos opuestos se atraen. Creo que todo el mundo tiene cierto grado de locura, pero mucha gente la reprime y yo no. Vivo muy a gusto mi locura. Siempre he sido la loca de la familia y no me parece despectivo”.

No te puedes perder a este par de actrices en ‘Dos locas de remate’ por una corta temporada. El costo de los boletos va desde $855 a los $1525 y están a la venta en ticketmaster y taquilla.

