Olivia Collins explota contra productor por contratar a Imelda Tuñón: “No tuvo la decencia de decirme”

Hace algunos días, Olivia Collins renunció a la obra ‘Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve’, producida por Antonio Esobar, luego de que Imelda Tuñón se uniera al elenco como invitada especial.

La actriz tomó esta decisión debido a la gran amistad que mantiene con Maribel Guardia, exsuegra de la joven.

Y es que, actualmente, Guardia y Tuñón están enfrascadas en un conflicto legal por el hijo de esta última y el testamento de Julián Figueroa, el cual, según Imelda y su equipo legal, fue falsificado.

Ante esta situación, el productor Antonio Escobar dijo entender la postura de Collins: “Si estuviera en una situación así, no sabría qué hacer, pero jamás iban a verse”, contó en entrevista para TVNotas.

‘Busco al hombre de mi vida... Marido ya tuve’, obra en la que participa Imelda Tuñón / Archivo TVNotas / IG: @antonioescobar0

¿Qué dijo Olivia Collins tras su salida de ‘Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve’?

En una entrevista para el canal de YouTube de Elisa Beristain, Olivia Collins se dijo muy molesta por toda esta situación, pues Antonio jamás le avisó que Imelda estaría en la obra de teatro.

“Por supuesto que (mi salida) está relacionada con Imelda. Yo no voy a estar en un proyecto al que le dediqué tres años....para que ahora entre una ‘equis’. La lealtad con mi amiga Maribel es auténtica”, expresó.

La celebridad sostuvo que se había enterado de la participación de Tuñón a través de las redes sociales, algo que le pareció una “total falta de respeto”.

Olivia Collins “El productor puede hacer lo que quiera con su obra, puede contratar a quien quiera, es su derecho, pero yo también puedo elegir donde puedo hacer mi trabajo, por dignidad y por mi respeto mismo mio. No tuvo la decencia o la sutileza de decirme ‘oye, estoy pensando en hacer esto y que me entere por las redes sociales, anunciada como la estrella del mundo, pues no”

Incluso dejó ver que, probablemente, solo contrató a Ime por el escándalo mediático que ha ocasionado su guerra con Maribel: “Hay un oportunismo”, dijo.

¿Qué opina Olivia Collins sobre el debut de Imelda Tuñón en ‘Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve’?

Olivia arremetió contra Imelda Tuñón:

“Para ser estrella, se necesita mucho talento y muchos años. Yo no me mezclo en eso. Jamás acepté faltas de respeto, menos ahora. Esta niña está mal. Es una niña tonta que ya tiene treinta y tantos años y no aprende. No me interesa esa persona, es nefasta y no tiene cerebro”, puntualizó.

Cabe destacar que la presentación de Imelda fue sumamente criticada en redes sociales. La joven no solo olvidó el micrófono cuando empezó el show, también muchos consideran que no bailó no cantó a la altura.

En respuesta a los comentarios negativos, Antonio subió un comunicado pidiendo respeto por el trabajo de la joven. Por su parte, esta última compartió algunos videos en los que demuestra su gran talento para el canto, así como algunos ensayos de la obra.

Imelda Tuñón se defiende de las críticas por participar en la obra ‘Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve’ / Redes sociales

¿Imelda Tuñon molesta a Maribel Guardia?

Por si esto fuera poco, Olivia también aseguró que Imelda le sigue haciendo “la vida de cuadritos” a Maribel Guardia.

Según su testimonio, la joven continúa amenazando a la actriz. Aunque no especificó de qué índole serían estas supuestas amenazas, indicó que eran muy graves. También señaló que “ignora” a su hijo “cada vez que puede”.

Cabe mencionar que, en su momento, la propia Maribel declaró sentirse en riesgo por los presuntos mensajes intimidatorios que habría recibido de la joven.

Imelda negó todos estos señalamientos y hasta se disculpó públicamente, si es que sus allegados la han llegado a hostigar, resaltando que, pese a los problemas, sigue siendo la “abuela de su hijo”.

Olivia Collins arremete contra Imelda Tuñón / Redes sociales

